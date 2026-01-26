「扮嘢王」奢華婚禮哭到崩潰 新娘谷胸公主風婚紗艷壓全場 賓客星光熠熠勁過頒獎禮

台灣「扮嘢王」陳漢典昨日（25日）與《綜藝大熱門》的拍檔黃路梓茵（Lulu）在台北舉行《HANK & LULU’S WEDDING LAND》，是次婚宴筵開約70席，賓客陣容媲美集結「三金」年度盛會熱鬧非凡，包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川、邰智源、郭子乾、邱澤許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩比爾賈夫婦、王力宏和曾寶儀等幾乎半個演藝圈都來，場面星光熠熠。

Lulu谷胸公主風婚紗可愛又迷人

婚禮現場打造不同場景，其中當然有2人定情的《綜藝大熱門》佈景搬來，意義非凡，還有兩個不同的樂園風格，裡頭還有旋轉木馬，十分用心打造。曾預告要當個「風情萬種」新娘的Lulu，果然不負所望，谷胸公主風婚紗可愛又迷人，兩人接受傳媒訪問時，應要求親吻任影唔嬲，畫面閃瞎眾人。

相關閱讀：陳漢典Lulu黃路梓茵宣布結婚 吳宗憲曾豪言送XX萬港元做賀禮

陳漢典大讚Lu爸眼淚守得很好

提到一對新人父母拜別時，陳漢典和Lulu都哭到不行，「衛生紙哭到不成人形了」，Lulu坦言：「光是跪下來我跟媽媽對視的瞬間，就是會有過去三十幾年的成長的人生跑馬燈就湧上，然後就會覺得我很幸運出生在這個家庭。」陳漢典大讚Lu爸眼淚守得很好，仍還不習慣要改口喊他「爸」，需要時間適應。說起愛對方的原因？Lulu直言：「我愛他全部！我覺得這個人就是他每一個時刻散發出來我都很愛他。」陳漢典也同樣大喊愛老婆的全部，「很難得能夠找到這麼契合的一個人，我們在各方面靈魂、個性我覺得都可以互補。」

陳漢典與Lulu以唱跳方式進場

陳漢典與Lulu以唱跳方式進場，Lulu換上一套背心緊身禮服，美腿若隱若現，Lulu和賓客一一擊掌致意，氣氛超嗨，她一時唱錯歌詞，幽默自嘲：「我唱錯了尷尬。」陳漢典接力演唱，Lulu在旁和聲大喊：「你是我的唯一，陳漢典！」伴娘Amanda則搞笑補充：「你是我的陽具！」最後，Lulu與陳漢典、Amanda和伴郎Juicy一起站在舞台上熱舞，陳漢典邀請大家一起唱出《最陽光的工具》，4人齊喊：「你是我的陽具。」現場氣氛歡樂。演出後，Lulu看向台下的王力宏和動力火車，表示：「不好意思在這麼多歌手面前唱這首歌。」

Lulu拜託陳漢典下輩子一定要找到她

到了誓詞環節，Lulu和爸媽緊緊擁抱，謝謝爸媽的照顧，Lu爸和Lu媽在交手儀式中，將Lulu的手交給陳漢典，新人90度深深鞠躬，接著一起走到舞台上向嘉賓致意。陳漢典哽咽唸出手上預寫好的卡片，直言今天在這邊跟Lulu交換誓言，是他最幸福的時光，「我終於娶到妳！謝謝你讓我變勇敢，謝謝你讓我的生命變得更完整，永遠在你身邊陪在你。」講到最後，陳漢典哭到快說不下去，他深情看著Lulu，「我們要永遠相親相愛，老婆，我愛你。」Lulu感謝陳漢典不管發生甚麼事都是她的朋友，即使結婚了也是彼此最好的朋友，覺得就算自己個性胡鬧，無時無刻都有陳漢典在背後微笑，「你用溫柔眼神療癒我，我在充滿愛的家庭長大，現在我身邊有你，你變本加厲支持我、愛我。」Lulu霸氣放閃老公，「你知道我這人很好強，很想贏，我怕輸、怕丟臉，我最怕的是沒有你，老公，我拜託你，如果下輩子用不同身分在人世，請你一定要找到我。」

相關閱讀：陳漢典家世顯赫無助星途反因一事陷低潮 婚禮明年1月舉辦 Lulu黃路梓茵雪卵做定準備

吳宗憲直呼2百萬禮金是小事一件

陳漢典與黃路梓茵曾於2024年11月在節目《綜藝大熱門》上演「假婚禮」，當時陳漢典穿上白色西裝，Lulu則以短身婚紗配拖地頭紗登場，錄影廠被布置成婚禮會場，二人身後見到有「陳先生、陳太太」字牌，由吳宗憲拖Lulu進場。吳宗憲曾打趣叫二人結婚，一度揚言會送200萬新台幣（約51.2萬港元）利是做賀禮。對於全場關注的吳宗憲2百萬禮金，Lulu笑說，「憲哥有跟我們要一個賬戶」，但他們太忙還沒有看匯錢沒有。至於這筆錢是落入誰口袋？他們說「算是一起啦」，不過想了想又坦言應該是陳漢典的，「我的就是妳的，對所以說是一起。」擔任證婚人的吳宗憲亦直呼是小事一件：「講那個就太世俗了啦，小事一件，我本來是想說開支票。」

【文章獲TVBS新聞網授權轉載】