Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB現實版《愛．回家》 長期服務金牌成就跨代大家庭丨原來視咁的

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-26 HKT

TVB上周三在將軍澳電視廣播城舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，一班藝人滕麗名、湯盈盈、姚瑩瑩、黎芷珊、吳偉豪、周嘉洛、崔錦棠、鄧永健、林凱恩、關曜儁等共18人獲頒長期服務獎；譚俊彥、龔嘉欣獲頒傑出員工獎。心水清的讀者就會發現當中獲長期服務獎的8位藝人，均來自長壽劇集《愛．回家之開心速遞》，當中滕麗名、湯盈盈及姚瑩瑩不知不覺已服務TVB 30年，年紀輕輕的「廢青安」周嘉洛跟「朱凌凌」吳偉豪，原來已是入行10年的「老員工」。有數得計，現年27歲的吳偉豪，差不多是17歲那年便加入TVB。

湯盈盈、滕麗名、及姚瑩瑩已服務TVB 30年。
湯盈盈、滕麗名、及姚瑩瑩已服務TVB 30年。
吳偉豪、周嘉洛原來已是入行10年的「老員工」。
吳偉豪、周嘉洛原來已是入行10年的「老員工」。

TVB上下齊心公司文化

不經不覺《愛．回家之開心速遞》播出已逾2700集，連帶《愛．回家》系列作品，更遠超此數。雖然已換了幾代人，劇中一班藝人朝夕合作，已建立深厚感情，溫情不局限於鏡頭之內，每月之星的生日聚會，更是一班藝人聯誼的好日子，亦反映出TVB上下齊心無分你我的公司文化。

視帝譚俊彥、視后龔嘉欣獲頒傑出員工獎。
視帝譚俊彥、視后龔嘉欣獲頒傑出員工獎。
《愛‧回家》演員們每月都有生日聚會。
《愛‧回家》演員們每月都有生日聚會。

孕育新生代藝人

溫情背後《愛．回家》系列亦孕育出不少藝人，張振朗、龔嘉欣未榮升視帝、視后之前，曾參與過演出。當中還包括視帝黎耀祥、影后毛舜筠、戲劇大師鍾景輝及近日大熱、被公認好戲的「李斯」陳國邦，他們藉參演同時肩負傳承授業責任，令一班新生代藝人獲益良多。至於花生趣聞，葉蒨文同GM曾展望這對戀人，愛情於拍攝此劇時不知不覺間萌芽，為劇集後續添上浪漫氣氛。假如過往的長壽綜藝節目《歡樂今宵》是藝人的少林寺，錄影廠外對稿的走廊為木人巷。現今《愛．回家》的錄影廠除了孕育新生代演技，成就另一所少林寺外，亦是電視城內一處溫暖的大家庭。TVB就是如此有趣的一個地方，喜怒哀樂七情六欲演出背後，洋溢着溫馨與溫情。


此外，論到金牌的意義首要是表彰員工對公司的信任忠誠。但作為俗世人如筆者之流，多少著眼於其實際價值。明查暗訪得知40年金牌的含金量足足有2兩、芷珊姐姐的30年金牌亦不輸蝕，重1.5兩、20年金牌重1兩，現今金價高企每兩市值約4.4萬元，足證TVB對忠實的員工一點都不吝嗇。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
12小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
4小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
19小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
3小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
14小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
15小時前
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
22小時前