TVB現實版《愛．回家》 長期服務金牌成就跨代大家庭丨原來視咁的

TVB上周三在將軍澳電視廣播城舉行《長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》，一班藝人滕麗名、湯盈盈、姚瑩瑩、黎芷珊、吳偉豪、周嘉洛、崔錦棠、鄧永健、林凱恩、關曜儁等共18人獲頒長期服務獎；譚俊彥、龔嘉欣獲頒傑出員工獎。心水清的讀者就會發現當中獲長期服務獎的8位藝人，均來自長壽劇集《愛．回家之開心速遞》，當中滕麗名、湯盈盈及姚瑩瑩不知不覺已服務TVB 30年，年紀輕輕的「廢青安」周嘉洛跟「朱凌凌」吳偉豪，原來已是入行10年的「老員工」。有數得計，現年27歲的吳偉豪，差不多是17歲那年便加入TVB。

湯盈盈、滕麗名、及姚瑩瑩已服務TVB 30年。

吳偉豪、周嘉洛原來已是入行10年的「老員工」。

TVB上下齊心公司文化

不經不覺《愛．回家之開心速遞》播出已逾2700集，連帶《愛．回家》系列作品，更遠超此數。雖然已換了幾代人，劇中一班藝人朝夕合作，已建立深厚感情，溫情不局限於鏡頭之內，每月之星的生日聚會，更是一班藝人聯誼的好日子，亦反映出TVB上下齊心無分你我的公司文化。

視帝譚俊彥、視后龔嘉欣獲頒傑出員工獎。

《愛‧回家》演員們每月都有生日聚會。

孕育新生代藝人

溫情背後《愛．回家》系列亦孕育出不少藝人，張振朗、龔嘉欣未榮升視帝、視后之前，曾參與過演出。當中還包括視帝黎耀祥、影后毛舜筠、戲劇大師鍾景輝及近日大熱、被公認好戲的「李斯」陳國邦，他們藉參演同時肩負傳承授業責任，令一班新生代藝人獲益良多。至於花生趣聞，葉蒨文同GM曾展望這對戀人，愛情於拍攝此劇時不知不覺間萌芽，為劇集後續添上浪漫氣氛。假如過往的長壽綜藝節目《歡樂今宵》是藝人的少林寺，錄影廠外對稿的走廊為木人巷。現今《愛．回家》的錄影廠除了孕育新生代演技，成就另一所少林寺外，亦是電視城內一處溫暖的大家庭。TVB就是如此有趣的一個地方，喜怒哀樂七情六欲演出背後，洋溢着溫馨與溫情。



此外，論到金牌的意義首要是表彰員工對公司的信任忠誠。但作為俗世人如筆者之流，多少著眼於其實際價值。明查暗訪得知40年金牌的含金量足足有2兩、芷珊姐姐的30年金牌亦不輸蝕，重1.5兩、20年金牌重1兩，現今金價高企每兩市值約4.4萬元，足證TVB對忠實的員工一點都不吝嗇。

