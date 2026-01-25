林奕匡出碟巡舖開心銷情理想 陳柏宇為7月紅館騷準備新歌 歡迎姜濤「轉會」加入不怕分薄資源

屬同門的陳柏宇與林奕匡笑言喜歡打扮型格，陳柏宇指出門時女兒有見到他一身打扮，不過沒明顯表示，「相信她已習慣爸爸每日都靚仔，哈哈！」林奕匡剛推出新碟，他指最近忙於到唱片店視察，問銷情是否理想？他指已有兩間店沽清，要多謝樂迷支持，自己也久未出碟，但有沒有出碟都會走訪唱片店，因覺得音樂與唱片店息息相關。至於陳柏宇將於7月開紅館騷，他笑言如火如荼地準備新歌，問是否入紙爭取騷期多時？他表示不知情，收到公司同事通知便開心，現時先練舊歌和Side track，讓自己的歌單有多一點選擇，他指2月將推出新唱片，同時亦正為下一張唱片收歌，相信騷前有不少歌推出，問忙於唱片過年有假期嗎？他預計帶齊妻女與幾個家庭去旅行兼打波。

陳柏宇被同事追問姜濤是否轉會

炎明熹加盟做同門，同時更傳出姜濤「轉會」，身為師兄的二人沒被冷落同樣有碟出，問是否覺得公司資源充足？他們表示歡迎公司新血，覺得這個家庭越來越大，陳柏宇指炎明熹去年也曾傳加盟公司，「想不到傳下傳下就變真！」至於姜濤「轉會」會否又變真？林奕匡笑言沒有事是沒可能，陳柏宇則笑說：「呢個消息傳出，反而是公司同事問返我「有啲咁嘅事？」所以我也是不知情的，咁當然歡迎公司有多些新血。」