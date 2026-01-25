馮允謙如願體驗馬匹亮相圈表演 奪男金後工作多1個月假變2星期 生日留港婚期今年仍未成事

馮允謙以形象大使身份到沙田馬場為「時尚賽馬日」擔任表演嘉賓，為馬迷送上5首歌，同場還有陳柏宇、林奕匡、林德信與吳啟洋齊齊型格示人。

馮允謙想買馬攞好彩頭

馮允謙指第一次到馬匹亮相圈表演，感覺氣氛很正，因為想展示力量所以選擇跳唱，剛剛開戶外演唱會也喜歡跳唱，只要有時間踩場便有信心跳舞，問是否以新科男金歌手身價接下工作？他指是去年接到的工作，見到場地有好多巨星及外國歌手演出過，自己也一直想體驗此場地。提到賽馬貼士，他笑言只知道某兩場比較激烈，完成工作後也會看看，自覺Lucky的他也想開個好彩頭，笑言幸運數宇便是生日的2.22。

馮允謙計劃搵粉絲陪過生日

問到獲獎後是否工作變多？馮允謙指頒獎禮後一直忙碌，除了戶外演唱會外，推新歌和舉行簽唱會，很多事情會發生，曾經也想安排假期，但公司指工作可以接，所以是自己選擇開工，他指早前開騷也以為自己會覺得攰，但原來是很享受可以繼續衝，而原定一個月的假期，也因工作只剩兩星期。問生日會在港？馮允謙笑言是，也想藉生日舉行粉絲聚會，問到想今年完成婚事？他笑言未必咁快。