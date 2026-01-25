《全民造星VI》新男團 ZPOT正式出道 3星期訓練成團chur到爆 未敢取代MIRROR：師兄係學習榜樣

由《全民造星VI》亞軍陳霆羲Hannz（前名：陳瑨羲Ian Hannz）、黎子琛Alvin、關曉隆Bosco、黃日禧Dave、張肇維Gordon、林焯彥Marcus及周德誠Cow組成的7人男團「ZPOT」今日（25日）在銅鑼灣舉行記者會，宣布正式出道，現場有數百粉絲拿着應援物到場支持。

ZPOT推周邊商品作慈善義賣

ZPOT即場跳唱新歌《ZPOTLIGHT!》，又做團隊手勢，及宣布粉絲暱稱是「Light」，至於正、副隊長就由Alvin和Dave擔任，又指ZPOT取自「SPOT」，以字母Z作為開頭代表一班來自Z世代的男生。會上成員又大爆Cow與Bosco最貪靚，最唔貪靚就是Hannz，最大食是Gordon，他即表示自己經常食兩盒飯，Bosco笑指食唔晒都會問對方，Marcus與Hannz就最識擺甫士。隊長Alvin指今日心情好緊張，而他與Hannz及Bosco更表示昨晚瞓不着。對於首次錄歌，Hannz指大家各有特色，由於需要調教，故自己是第一個入錄音室，因錄了N次，所以也是最後一個出錄音室的人。ZPOT指今年主要團歌形式出作品，由於成員各有不同特色，為了突顯不同長處也會作期間限定小組形式出新歌及合作版本，也會有School Tour及拍攝團綜，大會又表示ZPOT推出周邊商品作慈善義賣，支持追夢的年青人。

Hannz緊張到失眠

對於今日正式出道，Alvin表示剛才在後台時心情很緊張，直到上台才放鬆一點，提到完成《全民造星VI》後3星期已出歌拍MV兼出道，是否覺得很幸運？他承認決賽完結後就收到入團消息，之後用了三星期去練習，chur到爆，但也很開心能夠天天跟隊友們見面，不過Gordon指開心之餘也覺得累，因三個禮拜真的做了很多事：「除了錄歌，拍MV，排舞，日見夜見，本身不是很熟的隊友，這三個禮拜日見夜見都變得很熟了。」Bosco指今日是ZPOT的旅程開始，希望日後7個人能做到不同的舞台演出給支持他們的粉絲看，所以也很期待。Hannz因緊張所以昨晚失眠：「因為男團對我哋嚟講係好新鮮嘅體驗，所以有小小唔知今日會點，但大部分都係期待同開心。」

互選正負隊長

提到首度唱跳新歌，他就給予83.5分，Dave認為首次出來見大家，覺得狀態很好：「7個人表演團歌，感覺好熱血青春，將我哋嘅Energy散發晒俾大家，表演無悔，好開心！」對於有傳他們是MIRROR接班人，Gordon認為是沒辦法被取代：「MIRROR咁多位師兄一直都係我哋嘅學習榜樣，呢一刻就是專注係我哋嘅表演、單曲方面，盡量努力做好表演畀大家睇。」至於隊長與副隊長方面，他們就表示是互選，選Alvin做隊長，Dave指主要是因為對方的親和力很好，自己雖沒有在《造星》中跟他一組，但也很快熟絡，覺得他很可靠有責任心，所以大家都信任他，一致通過將這個隊長位置給對方。至於副隊長的位置，Dave笑指因為自己年紀比較大，很多事也能傍住Alvin，加上自己算是隊中比較整潔的人，所以適合為隊友執手尾。

