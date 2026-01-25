Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB御用鬼佬教搭巴士「免罰5千妙計」：全宇宙最穩陣 自備「安全帶」惹網民爆笑

影視圈
更新時間：17:00 2026-01-25 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-25 HKT

香港近日熱議搭乘巴士需配戴安全帶，否則可被罰款5000港元。現年55歲的前TVB諧星喬寶寶（Gill Mohindepaul Singh）緊貼時事，於社交媒體上載圖片，為市民提供一條「免罰款」妙計，極具創意！

喬寶寶「安全帶衫」網民笑爆

從喬寶寶上載的最新照片可見，他身穿一件灰色Polo衫，身上一條仿如「安全帶」的黑色帶子由左肩橫跨至右腰，其顏色、圖案及紅色扣環細節，都與巴士、的士上的安全帶極為相似。而這條「安全帶」，疑似是其斜孭袋的孭帶，喬寶寶幽默地配文：「Safety belt uniform 安全帶衫著上身，全宇宙最穩陣！的士小巴雙層巴，仲可以防阿sir抄牌，轉身一show『已佩戴』，阿sir愣住俾個like！」。這個「免罰$5000大法」引來網民爆笑，大讚他有時事觸覺。不過，喬寶寶亦不忘溫馨提示大家，笑稱：「真·安全帶都要扣好喎，呢件純屬搞笑」。

喬寶寶告別爆肥身形

除了幽默感，喬寶寶的最新狀態亦成為焦點。相中的他已成功瘦身，對比早前在TVB劇集《守誠者》中亮相時的「重量級」身形，可謂判若兩人。當時他在劇中瘋狂發福的身材震撼全網，不少網民都驚訝得表示「差啲認唔到佢」。如今喬寶寶雖然身軀仍有少許發脹，但已大有改善，顯得氣色紅潤，狀態大勇，更添幾分年輕感。翻查資料，喬寶寶本人亦對發福一事直認不諱，更曾與演員成家宏拍片自嘲，親揭發福之謎全因「食嘢求X其」，率直個性盡顯。

喬寶寶為兒子移居蘇格蘭

喬寶寶在劇中是重情重義的好兄弟，現實中更是一位愛錫家人的好男人。他早於2012年為家人移居蘇格蘭，主要目的是為了能專心照顧患有罕見「先天性脊椎神經線疾病」的幼子。喬寶寶曾表示，蘇格蘭的居住空間較大，對兒子的成長環境更好，為了家庭毅然放下香港的事業，盡顯偉大父愛。

