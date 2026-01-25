Tyson Yoshi澳門騷冧晒婚戒唱情歌放閃 爆嘉賓Gareth T.好難請

一連兩場《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在倫敦人綜藝館開鑼，Tyson以招牌開胸十字架造型登場獻唱《See You in Hell》為處男澳門騷揭開序幕，更大晒左手無名指上的婚戒，隔空向太太Christy示愛，並首次以人夫身份獻唱《Would you be mine?》閃爆全場！雖然「名草有主」，但Tyson依然毫不吝嗇健碩身材，半裸上陣以結他自彈自唱《你不會一輩子的愛上我》，為澳門騷獻上第二個「第一次」！成功將「震波」與「音波」融為一體的Tyson，更沾沾自喜望著好友兼結他手Teddy Fan說：「學嘢呀！」認真鬼馬，又將「破處結他Pick」送給台下觀眾：「看到很多熟悉的面孔，多謝你們的支持，I Love You Too!」

Gareth應承Tyson今年出合唱歌

Tyson首場嘉賓便是好兄弟湯令山（Gareth T.），創意十足的Gareth更以全黑造型突然「彈」上台，這招「令山跳」掀起全晚高潮！二人合唱《December》後，循例展開一番「激情對話」，Gareth率先挑機Tyson唱錯歌詞，Tyson即反擊說：「沒辧法，太久沒唱了！大家知不知道為何我現在甚少唱這首歌？因為Gareth今時不同往日，很難才邀請到他呢！」期間有觀眾大叫Gareth除衫，他立即拒絕，又反問Tyson為何變得「細隻」？Tyson解釋說：「因為我重看意大利婚禮的片段，自覺太健碩，所以今次刻意跟教練說要『縮水』，好讓嘉賓們可以減輕壓力，所以你現在可以除衫了！」嚇得Gareth立即彈開，並再三強調不想除衫騷肌。Tyson又追問Gareth兩年前合唱過的歌曲《Less Than Three》到底何時推出？獲「大哥」Gareth承諾今年內如願，二人更默契十足合體做出「Less Than Three」手勢，Gareth續說：「這是愛的意思！」令Tyson高呼尷尬，場面搞笑！

Tyson投訴歌迷公仔太細隻

當Gareth唱完《speed limit》後，舞台中央隨即升起巨型中指裝置，Tyson再度登場獻唱《Fuck You & Your Friends》，與全場觀眾齊齊「揸緊中指」高呼口號、抒發現實生活中的情緒起伏！期間有忠實歌迷帶來Tyson的首張「USB碟」索簽名，獲本尊認證是「堅嘢」，皆因當年出現印刷錯誤，將「Yoshi」印成「Yosh」。其後，有觀眾將人形公仔抛上台，令Tyson「手都震埋」笑說：「師兄呀！雖說我自認『細隻』了，也未至於如此吧！這是《蟲蟲特工隊》中的螳螂呢，我是否曝露了年齡呢？大家可能沒看過這部戲，哈哈！」隨即將「螳螂TY」放進褲袋中，更笑指公仔的身形似足Teddy Fan，最後Tyson以《In My Dream》完成首次「澳門地震」！演唱會尾聲，Tyson再度升上舞台中央，令全場以為他將「破例encore」，歡呼聲即時再推高！怎料舞台隨即轉為播放新歌《追 CHASING THE WIND》微電影預告片，畫面一出全場「嘩嘩聲」此起彼落，驚喜滿瀉，亦為演唱會首場劃下圓滿句號！