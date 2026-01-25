TVB「女版袁文傑」童年照大公開 四眼MK妹變長腿女神 網民：好似兩個人咁

現年31歲、模特兒出生的邢慧敏（Sharon），參加《2022年香港小姐競選》獲得「友誼小姐」後加入TVB，曾先後參與過《法證先鋒6 倖存者的救贖》、《巨塔之后》、《新聞女王2》等劇集演出。自參選以來，邢慧敏一直被指五官與袁文傑相似，就連袁文傑本人也曾笑指兩人「可能是失散兄妹」，去年有幸在《愛．回家之開心速遞》首次同框合作。日前她就在小紅書及IG分享「童年進化」過程照，網民讚越大越靚女。

邢慧敏MK妹蛻變輕熟女

逆天長腿的邢慧敏，近日上載了一條相片合成的短片，當中見她由嬰幼兒時期的可愛模樣，到學生時期的「四眼妹」Look，氣質青澀，還有「MK妹」造型，到長大成人當模特兒，蛻變成現在的輕熟女。

相關閱讀：邢慧敏爆生日宴林鈺洧單身出席 郭珮文未有工作會努加增值 林秀怡講錯「配對」變「交配」勁尷尬

邢慧敏晒童年照自稱醜小鴨

邢慧敏以「用30年時間醜小鴨蛻變成香港小姐」為標題，發文寫道：「從小都沒被人稱讚為美女的我（雖然現在也是經常給人吐槽），但現在的我多了一份自我欣賞和自信，其他的惡意說話已經傷害不了我，我強大的內心已經從參選香港小姐開始，慢慢建立了。」她亦勉勵自己和別人：「所以不論你們樣子長成怎麼樣，生活、教育背景怎麼樣也好，不要否定自己，每個人都是獨一無二的，每個人都有其值得欣賞的地方，相信自己，做好自己，我可以，你們也可以，2026年一起加油吧。」

不少網民都有留言為她加油鼓勵她：「從小就是美人胚子呢！不是醜小鴨，是小天鵝」、「本身底子都不錯」、「Sharon姐姐以前小時候好美」等，當中亦有網民指她判若兩人：「女大十八變」、「完全好似兩個人咁」、「唔係好認得出」。

相關閱讀：前港姐遊泰大解放！比堅尼晒玲瓏浮凸身材 水中邪惡角度睇到網民嘩嘩聲