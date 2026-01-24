伯賢李昇基隨時冇屋住兼要承擔貸款負擔 房東兼老闆車佳媛拖欠巨額稅款 所住物業被查封

韓國知名娛樂集團One Hundred創辦人兼Piark集團CEO車佳媛因拖欠巨額稅款，其名下的豪華別墅已被查封，而她旗下藝人伯賢和李昇基正是這些物業的租客，並為巨額租金而作貸款，恐防將陷入債務危機。

車佳媛半年內再有物業被查封

據韓媒《The Fact》22日報道，韓國國稅局於14日和15日查封了位於首爾漢南洞La Nouveau別墅（或稱Lanuvo）一期中屬於車佳媛名下一幢別墅中的一套公寓，以及位於La Nouveau二期中屬於車佳媛旗下房產公司所有的兩套公寓。國稅局「查封」房產意味着其打算出售該房產以追繳欠稅。 La Nouveau一、二期是超級豪華別墅，根據評估師估計，每棟別墅的價值分別約為100億韓圜（約5,341萬港元）和43億韓圜（約2,296萬港元）。據知La Nouveau二期的另一處本屬車佳媛房產公司名下的物業去年7月亦曾被國稅局查封，但於9月獲解除查封，該物業於本月9日已被轉至旗下藝人Xiumin名下。而車佳媛在不足半年內再有旗下物業因欠稅被查封，可見她是欠稅慣犯。

One Hundred被傳拖欠藝人薪金

而One Hundred旗下廠牌Big Planet Made和INB100的代表藝人李昇基和伯賢分別簽署了價值105億韓圜（約5,608萬港元）和160億韓圜（約8,545萬港元）的租約。李昇基和伯賢更為租住這豪華公寓，已分別借貸70億韓圜（約3,738萬港元）及100億韓圜（約5,351萬港元），如果該房產被拍賣，李昇基和伯賢將承擔這些貸款的負擔。其實月初已爆出車佳媛經營的One Hundred及旗下廠牌因財務營運出現問題，拖欠藝人薪金，受害人包括伯賢、泰民、Chen、Xiumin和男團THE BOYZ，有指他們共被拖欠10億韓圜（約534萬港元），不過One Hundred已否認傳聞。