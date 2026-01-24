車銀優疑為逃稅 將家族公司3度變身 若罪成恐判刑5年

近日被封為「逃稅天才」的車銀優遭韓國國稅局追繳稅款金額高達約韓幣200億韓圜（約1.06億港元），而外界亦開始關注今次惹起逃稅疑雲的車銀優家族公司的內幕。

車銀優於2019成立公司做代表

著名爆料媒體《Dispatch》（D社）今日終於踢爆其家族公司3度變身的內情。據D社報道，車銀優於2019年7月在京畿道安養市東安區成立股份有限公司「Cha’s Gallery，他本人擔任代表，母親擔任社內理事、父親擔任監事。公司登記的業務範疇多達34項，包含唱片製作、經理人業務、演出與活動企劃、廣告、IP管理、化妝品流通及餐飲業等。翌年6月，「Cha’s Gallery」將公司地址從安養市遷至金浦市通津邑。同年9月，車銀優母正式就任「Cha’s Gallery」代表理事。2022年6月，「Cha’s Gallery」再遷址至仁川廣域市江華郡佛恩面，該地址被指為車銀優父母經營的鰻魚餐廳所在地。同年車銀優母親成立有限責任公司「LNC」，雖然公司名稱不同，但營業內容同樣以經理人業務與演藝相關業務為主。同年，其母也取得大眾文化藝術企劃業登記證，符合經理人業務登記資格，時間點與「LNC」成立脗合。2024年，車銀優家族再成立有限責任公司「The Annie」，用途為管理車銀優名下不動產等資產。該公司地址同樣登記在仁川江華島鰻魚餐廳。

車銀優課稅所得規模至少超過1000億韓圜

據知最早成立的「Cha’s Gallery」於2024年被指已形同空殼後消滅，後續兩家公司皆為有限責任公司型態。由於有限責任公司不具備強制財務公開義務，也不必接受外部審計，重大決策可由公司成員自行決定，資產交易亦不需對外揭露。國稅局懷疑相關公司可能被利用來承接原本應以個人名義課稅的演藝收入。依推算，車銀優被追繳的逃漏稅金額約為200億韓圜，若以法人稅率約20%計算，涉及的課稅所得規模至少超過1000億韓圜（約5.34億港元）。

車銀優退伍後有失業危機

另外，有媒體估計若然他逃稅罪成的話，有可能被判監禁5年。不過亦有可能念及其初犯或他全數付清稅款而減刑，以張根碩母親的案例來說，她當年就被判有期徒刑2年6個月，緩刑4年。就算真的被他僥倖甩身，但因他逃稅金額竟是前輩宋慧喬的8倍，故此喬妹謝罪後終獲原諒，但車銀優似乎難獲民眾輕饒，目前大批網民叫他退圈，估計他一年後退伍後恐防要失業。