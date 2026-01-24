非常檢控觀丨馬德鐘認角色造型似松重豐 陳煒偏心吳偉豪讚打得又靚仔 賴慰玲自薦跟鄭子誠壁咚

馬德鐘、陳煒、賴慰玲、吳偉豪、陳曉華、戴祖儀、游嘉欣及鄭子誠等今日（24日）為TVB劇集《非常檢控觀》宣傳，最搞笑吳偉豪與游嘉欣在現場重演戲中胸壓一幕後，賴慰玲自薦要跟前輩鄭子誠上演壁咚，又搞笑指當年拍劇被對方角色侵犯，現在要侵犯返他，然後挑選跟吳偉豪上演壁咚，更顯出一副陶醉的樣子。

陳煒稱最緊要有口碑

馬德鐘對於被網民指他的造型似足日本演員松重豐在節目《孤獨的美食家》的造型，他笑言有睇過留言，打扮及神情也覺得有點似，並謂未知是否監製林志華特登營造。談到有網民指該劇似日劇《神探伽利略》，馬德鐘坦言查案戲都會類似，不過陳煒坦言最緊要有口碑。

馬德鐘欣賞羅毓儀

談到跟一班年青演員合作，較為欣賞那一位？陳煒笑言個個都欣賞，但偏心就會揀吳偉豪，因為對方曾演過她的兒子，今次對方演卧底又打得又靚仔。而馬德鐘則謂欣賞羅毓儀，大讚對方發揮得好。談到羅毓儀跟男友林俊其出席活動不時放閃，問到可有被他們「閃盲」？馬德鐘笑言不多不少都有，不過兩人演出該劇時還未成為情侶。