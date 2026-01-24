Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舒淇轉型變導演再度奪獎晒美照 網民錯重點跪求「多啲黑絲」 49歲性感女神魅力沒法擋

更新時間：22:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-24 HKT

現年49歲的舒淇，入行逾30年，演技早已備受肯定，演出過逾百部影視作品，其中2005年憑電影《最好的時光》在第42屆金馬獎獲獎上首次封后。在電影路上屢獲獎項的她，近年還轉型做導演，由她首次自編自導的電影《女孩》，除了去年入圍威尼斯影展外，並在第30屆釜山國際影展榮獲「最佳導演獎」後，最近亦以導演身份獲頒發「年度電影人獎」，她在IG分享喜悅。

舒淇既性感又專業

舒淇將個人童年與酗酒父的關係，改編成為電影搬上大銀幕，電影更打動多國電影節的觀眾。舒淇分享獲獎當日的照片，並發文寫道：「Have a great day！#感恩一切美好」照片中的舒淇身穿白色裇衫、下身配襯黑色半截皮裙、腳踏高踭鞋配黑色絲襪，坐在導演帆布椅上展現集合知性、性感與專業形象，兼備影后巨星與新銳導演魅力！

相關閱讀：49歲舒淇自爆一直想生B又怕唔識教 遭家暴辛酸童年認同生仔要考牌

舒淇晒獎被網民跪求黑絲相

首次執導的舒淇，在早前上海舉行的《第32屆上海影評人獎頒獎禮》上，以導演身份獲得影評人嘉許，心情特別興奮，照片中的她拿着獎座，一臉陶醉地把獎靠近臉上，並舉出V字勝利手勢，相信她亦很滿意作品的優越成績。不少網民都紛紛留言恭喜舒淇，亦大讚她很美：「我的女神，你真的是人類嗎？怎麼可以美成這樣」、「永遠的女神」、「Beautiful as always」等，甚至有網民笑言希望舒淇多穿黑絲：「多啲黑絲多啲黑絲」。 

相關閱讀：舒淇全裸拍攝《玉女心經》過程大揭秘 當日助導已成金像大導：佢當時已好Charm

