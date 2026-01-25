鄧兆尊揭名人後代「冇得揀」的悲哀 剖析三代「父子情仇」：我哋嗰個年代冇得反叛

英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦與大仔Brooklyn關係破裂，Brooklyn日前發長文反擊父母想破壞他的婚姻：「我的父母一直以來都在操控媒體對我們家庭的報道。虛假的社群媒體貼文、家庭活動和不真實的人際關係，早已成為我出生以來生活的一部分。」Brooklyn明言不想與父母和解。

鄧兆尊分析碧咸大仔與家人反面

已故粵劇名伶新馬師曾（鄧永祥）在1997年逝世，其後爆發「鄧家爭產事件」轟動香港，當時祥嫂洪金梅與四名子女鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉（鄧小艾）和鄧碧玉因為爭產一事對薄公堂，一度成為城中熱話。鄧兆尊日前在YouTube頻道「3寶channel」，分析碧咸大仔與家人反面一事，更以過來人身份大談生於名人世家的壓力。

鄧兆尊生於名人家庭要接受一事

祥嫂與四名子女曾經歷逾十年恩怨情仇，多年來只在法庭有機會碰頭，祥嫂曾痛斥子女為「紅衞兵」，子女則反擊稱她是「武則天」。直到祥嫂61歲大壽之日，曾出現大轉機，有一段時間祥嫂與子女的關係維持良好，可惜過了不久雙方關係再度破裂，直到到了2017年，祥嫂因魯芬病逝令她有所頓悟， 對子女的看法與財產的分佈，有了全新的觀點和安排。對於近年碧咸夫婦與大仔Brooklyn的事件，鄧兆尊在節目上亦有被問到此事，他說：「其實應該這麼說，每一個家族都有自己的一套做事和經營家族的方式，等於我哋細個，好似謝霆鋒，一樣要上一啲周刊影賀年，呢係冇得揀，如果你話『我唔想影，唔想做呢件事』，係唔得，呢啲係你父母同人哋嘅關係，一句話，你出生喺呢個家庭，你就要接受呢件事。」

鄧兆尊覺得碧咸大仔應該外闖

鄧兆尊還說：「呢啖飯邊個畀你食？咁多要求做乜？喺我哋嗰個年代，就會覺得我嘅屋企比較特別，唔好做衰嘢，盡量將自己做得好啲，到咗碧咸個仔嗰個年代，小朋友嘅諗法唔同，佢哋追求係有自己嘅空間、自由，你越壓逼佢，佢嘅反叛力越大。講真，每個仔都有自己嘅性格，一定有好有壞的，唔可以話『我個仔樣樣都好、我兒子一定唔會。」問到鄧兆尊如何處理家族壓力？他說：「我覺得佢應該出去闖一闖，跌一跌，睇返轉頭就知道自己而家係受到庇護的，當你冇咗庇護嘅時候，你一跌，冇人扶你會點樣囉，你要接受吓呢樣嘢。」

