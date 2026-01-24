《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯

空姐出身的TVB小花史穎喬（Clementine）在2020年參加無綫電視舉辦的《衝上雲霄大選》而入行，曾參與不少劇集的演出，除了在《愛·回家之開心速遞》中飾演劇中劇《渣流灘》女主角之一Michelle外，還有在《新四十二章》中「夏竹姬」與及《羅密歐與祝英台》中「歡樂組」性工作者角色而受關注。

史穎喬正式同大家宣佈離巢

今日（24 日）史穎喬在IG貼上與TVBuddy的合照說：「正式同大家宣佈！我離巢喇！其實上星期已經正式喺TVB畢業啦，藝人暫時喺我打過最長嘅一份工，過去五年，多謝TVB呢個平台，好多謝同我合作過嘅監製導演PA同事們、各台前幕後，梳化間服裝間cam-man燈光師道具手足etc，多謝大家嘅指導和包容。

史穎喬特別感激兩位監製

史穎喬在文中亦特別感激兩位監製：「陳維冠（Joe）監製，係我啱啱入嚟仲係一嚿飯嘅時候，搵我演夏竹姬呢個角色，教我做戲同令我認識到好多好好嘅前輩。之後參與Joe嘅劇集都特別開心，試到好多唔同嘅新嘢。陳耀全（Andy）監製，好friendly好nice嘅監製，最鍾意就係收工放飯同Andy傾最近睇咗邊套電影，而佢嘅劇集班底都係好歡樂嘅。」她還累計參演過13部電視劇，當中包括有：「《開心速遞》、《新四十二章》、《寵愛PetPet》、《你好我的大夫》、《再見枕邊人》、《羅密歐與祝英台》、《飛常日誌》、《痞子無間道》、《奪命提示》和《非常檢控官》。未播：《飛常日誌2》《武林》《死有對証》。

史穎喬入行體會甜酸苦辣鹹澀腥沖

史穎喬還說：「坦白講，做藝人只得開心興奮好正能量係呃你嘅。呢五年時間有甜酸苦辣鹹澀腥沖，而我亦體會到屬於自己嘅第九味。今年即將踏入30歲，離開呢個舞台，屬於我嘅29+1故事先即將翻開新嘅一頁。如果你問我，有冇後悔5年前嘅選擇，參加《衝上雲霄大選》，由素人變藝人，我嘅感受係人生唔係線性發展，而是被關鍵事件重塑，而決定我哋人生嘅，從來唔係一個由線性累積疊加而成嘅過程。而係由很多重大嘅突發事件，引發我哋嘅變化同成長，所以我唔後悔，每個人都有屬於自己嘅道路，都祝願大家快啲搵到，同埋唔好退縮，勇敢啲大步啲向前行。#呢啲經歷有錢都買唔到。」

史穎喬碩士畢業後曾投身航空業

史穎喬在中文大學中國研究系碩士畢業後，投身航空業，在國泰擔任空姐，不過一年後就因國泰大裁員而被裁，當時TVB舉辦《衝上雲霄大選》招攬人材，而史穎喬對影視行業亦有興趣因而參選。她當時在自我介紹表示，因被同事指似梁詠琪、范冰冰，而被稱為「翻版梁詠琪」，雖然她比賽未有闖入三甲，但獲TVB賞識簽約，正式成為旗下藝人，也是比賽中唯一一位女參賽者加入TVB。史穎喬加入TVB後，雖然父母曾反對她做藝人，但她堅持搵工以興趣行先，曾默認月入未有5位數：「始終仲係新，應該會越做越好。第一年仲有積儲冇乜感覺，第2年開始Feel到有壓力，食得鹹魚抵得渴，唯有搵其他嘢幫補，睇吓頂得幾耐，預咗追夢過程係辛苦。」有時心態抽離啲諗，學似孔子學生顏回咁，體驗現代版『安貧樂道』，都係一個有趣嘅體驗。」