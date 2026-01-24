夜王丨楊偲泳孖譚旻萱低胸現身搶鏡 避談男友張振朗大讚阿Dee是好對手 芯駖戲中有絕技嘆現實做唔到

譚旻萱（Mandy ），林熙彤（Hazel ），COLLAR 成員李芯駖、小薯茄成員鄧麗英和楊偲泳（Renci ）為賀歲片《夜王》飾演女公關，今日（24日）齊齊出席宣傳活動。譚旻萱和楊偲詠均以穿著低胸服裝亮相，相當吸睛。

楊偲泳懷疑情侶對手只有岑珈其和何啟華

楊偲泳笑言在戲中會呈現靈動的眼神，亦會跳舞扭動身軀，意態相當撩人，今次最多對手戲是跟ERROR成員何啟華（阿Dee，），並笑謂懷疑人生的情侶對手永遠只有岑珈其和何啟華。她說：「我唔係嫌棄，係好開心，開心先想試多啲嘢。」當笑指她在現實中有靚仔男友張振朗就足夠，不過她兩度充耳不聞，更扯開話題表示Dee是個好對手，除了拍親熱前食蒜蓉炒小白菜做午餐，問到可會讓男友張振朗入場欣賞該片，她避談說：「全香港巿民都要入場睇。」

芯駖跟車厘子親熱

譚旻萱在戲中為猜枚及搖骰盅擔當，她笑言本身對猜枚及搖骰盅的認知好差，於是專登找師傅學習，更認為要枚王就算輸都要講求氣勢。而李芯駖則透露於戲中的角色，能夠在口中將條脷把車厘子果椗打結，不過她笑言自己在現實中不能做到，又指今次由思想不正變回正確，做返一位正常的媽媽生。談到可有親熱戲，她笑言跟車厘子親熱，又說並非個個有親熱戲，夜總會有好多其他事發生。

林熙彤爆麗英玩制服誘惑

林熙彤則透露在戲中的性感造型有突破，皆因讀中學時所穿的校裙一定會遮住膝蓋，今次演出的服裝少布，而且裙又短。鄧麗英聞言即讚對方很可愛，林熙彤即爆鄧麗英在戲中大玩制服誘惑，又搞笑指想被對方打針。而操流利日文的鄧麗英，在戲中大曬日文，她笑言大家對日本有美好的想像力，會呈現給大家睇。

