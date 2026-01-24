夜王丨黃子華戒煙多年為新片狂吸煙 餓住拍戲操Fit身形免觀眾嘔心 鄭秀文自認顏值擔當嫌床戲未夠長

賀歲片《夜王》導演及編劇吳煒倫率領一眾演員黃子華、鄭秀文（Sammi）、譚旻萱（Mandy ），林熙彤（Hazel ），COLLAR 成員李芯駖及小薯茄成員鄧麗英、楊偲泳（Renci ），今日（24日）出席宣傳活動，提到推出售價$888的電影套票限量50套，吳煒倫笑指不少人通宵排隊購買，開賣20分鐘已售罄，令他對票房很有信心，更大讚黃子華和Sammi在戲中演出毫無禁忌。

黃子華已肥返10磅可照常飲食

扮演夜總會經理的黃子華，在戲中有吸煙戲，他勸戒大家別吸煙，因為在鏡頭前吸一枝煙，其實鏡頭後已吸了10枝。他笑說：「我唔吸煙㗎！好細個時有吸過，已經好多年無吸煙，真係為藝術犧牲。我通常都係拎人啲煙吸，呢部戲加大預算都係吸煙。」Sammi笑言在戲中是顏值擔當，與黃子華更有床戲，又搞笑指也想將床戲變得長，豈料一迅即逝。黃子華即謂：「我嫌張被短咗啲！」Sammi又大讚子華為了床戲很用心，身形令人眼前一亮。不過子華笑言只是用心與嘔心之間。談到是否特意操身形，黃子華笑言並非特意操Fit，只是不想大家覺得嘔心，不過也有注意飲食。他說：「呢部戲之前兩個月已經注意飲食就無餐好食，點知呢場戲安排到最後嗰日先拍，所以成部戲餓住咁拍。」子華表示現已肥返10磅，好開心可以正常吃東西。

Sammi指新片並非搞笑般簡單

談到對該片可有信心，黃子華坦言相信大家會睇得開心，但票房成績無人知曉，作為電影從業員則認為該片幾搞笑，更形容超越搞笑又峰迴路轉。Sammi則認為無論參演賀歲片與否，最緊要跟一班演員合作開心，既能演喜歡的角色，而有意思的故事，又指該片並非搞笑般簡單，所以一定要入場睇才知道。