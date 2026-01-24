曾比特終圓願在港開騷兩度感觸落淚 望「一步到位」攻入啟德主場館 被許靖韻認唔出嬲到差啲不合唱

曾比特昨晚（23日）到尖沙咀舉行Live Show，除了唱出新歌《雪出過未來》外，還跟嘉賓許靖韻合唱《好好戀愛》，他笑指自己是睇許靖韻頻道大，而許靖韻就大爆早上曾比特戴了帽後唔認得他，令他嬲了自己。曾比特也感激今次有唱Live機會，因自己出道後也未在港開過音樂會，他指有段時間渴求香港有音樂會，而這想法也有3年，今次終可做到，有少少開心和感動，叫大家有目標就不要放棄，他講完後唱出最後一首歌《天空沒有極限》時，更兩度感觸落淚，喊到唱唔到。

曾比特目標今年至少出6首歌

曾比特受訪時笑指剛才是假眼淚，不過他謂已有超過一年沒開過這麼近的Live Show，也是首次在香港唱這麼多首歌，「聽起上嚟可能好平淡，但對我嚟講個意義係唔一樣。」又坦言今年的願望是能「一步到位」在啟德主場館開騷，不過其後又笑指旁邊的運動場也可以，但最重要還是先出歌：「有好嘅作品，大家認識知道邊個係曾比特，呢個比較緊要，所以今年2026年嘅目標就係有多啲唔同嘅作品，話到俾大家知曾比特喜歡唱歌！」他希望今年最少可推出6首歌，當然若可出到十首是最完美，又謂成功就會出碟，這也是目標之一。

許靖韻怪冇帶隱形眼鏡睇唔清

至於許靖韻就自爆本打算著小背心做嘉賓，但因天氣太凍所以放棄，又笑言因早上因認不出曾比特，搞到對方嬲到表示不合唱，曾比特即說：「我內心有小小打擊，我化妝同唔化妝個樣差咁遠?」許靖韻解釋因未見過他戴帽，加上之前合作時他是爆炸頭，自己也沒帶隱形眼鏡所致。問到何時在港開騷？許靖韻表示因今年還要到不同地方巡演，故相信最快也要在2027年。