廖子妤首奪影后感意外 與古天樂一同獲獎很夢幻 恨多同老闆合作：乜關係角色都好

廖子妤日前憑《像我這樣的愛情》獲香港電影評論學會頒發影后獎項，這是她首次奪得影后殊榮，亦令她感到很意外，表明拍每個作品都出盡力，因為太鍾意演戲。還有今次與古天樂一同獲獎感覺很夢幻，她笑言：「還要是古生恭喜我先，之後到他攞影帝，我都即恭喜他，（古生有甚麽獎勵？）希望可以同老闆一齊拍戲，未來想有更多合作機會。」問是否想同古生演情侶？她笑說：「有點驚他，以前小時候鍾意他，現在他是老闆感覺真的很不同，如果演師徒也不錯，什麼關係角色也好，但拍親熱戲卻未諗過。」

廖子妤羨慕Yanny婚禮簡單又浪漫

日前她出席Yanny（陳穎欣）澳洲的婚禮上接到花球，問是否意味好事近？她稱已經第二次接到花球，還反問接兩次花球會否嫁不出？她對結婚表示隨緣，又指，曾經拍戲被花球丟中臉被刮傷流血，所以對接花球存有陰影。她說與男朋友盧鎮業有談論過婚事，也向着結婚方向計劃，羨慕Yanny有個簡單又浪漫的婚禮，並表示要努力搵錢。