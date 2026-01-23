廖子妤首奪影后感意外 與古天樂一同獲獎很夢幻 恨多同老闆合作：乜關係角色都好
更新時間：22:50 2026-01-23 HKT
發佈時間：22:50 2026-01-23 HKT
發佈時間：22:50 2026-01-23 HKT
廖子妤日前憑《像我這樣的愛情》獲香港電影評論學會頒發影后獎項，這是她首次奪得影后殊榮，亦令她感到很意外，表明拍每個作品都出盡力，因為太鍾意演戲。還有今次與古天樂一同獲獎感覺很夢幻，她笑言：「還要是古生恭喜我先，之後到他攞影帝，我都即恭喜他，（古生有甚麽獎勵？）希望可以同老闆一齊拍戲，未來想有更多合作機會。」問是否想同古生演情侶？她笑說：「有點驚他，以前小時候鍾意他，現在他是老闆感覺真的很不同，如果演師徒也不錯，什麼關係角色也好，但拍親熱戲卻未諗過。」
廖子妤羨慕Yanny婚禮簡單又浪漫
日前她出席Yanny（陳穎欣）澳洲的婚禮上接到花球，問是否意味好事近？她稱已經第二次接到花球，還反問接兩次花球會否嫁不出？她對結婚表示隨緣，又指，曾經拍戲被花球丟中臉被刮傷流血，所以對接花球存有陰影。她說與男朋友盧鎮業有談論過婚事，也向着結婚方向計劃，羨慕Yanny有個簡單又浪漫的婚禮，並表示要努力搵錢。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT