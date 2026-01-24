張翼和談中年轉行：一日未死仲有機會 由私人保鏢變演員以為騙案丨獨家

曾任職執法人員的張翼和（Jonas），機緣巧合下進身演藝圈，參與了多個廣告、電視劇及電影。他除了是一位演員，更是懂得武術的健身教練，又因為前度女友而鑽研下廚，開設了私房菜，百足咁多爪。提到中年才轉行，成為一位演員，他表示：「唔好將自己定位乜年紀先，有得變可能仲有新機會。」

張翼和坦言無心插柳下而入行參與多個廣告，他說：「當年有人搵我做私人保鏢，就辭職試下新軌道，做咗一段時間，有一日個客入咗間舖頭睇嘢，我就喺門口等佢，咁啱有位小姐遞咗張卡片畀我，話有個廣告好想搵我拍。起初以為街頭騙案，畀張卡片託朋友調查一下，原來是一間歷史悠久的大廣告公司，跟住就去casting，唔覺意入咗行。」繼而有朋友找他拍電影演飛虎隊人員踏上演員之路。談到對演戲可覺有難度，他覺得演戲不難，反而面對現場好多人，對住鏡頭演戲才難，「我好好彩有大約8年時間做過機場特警，好多時遊客見到會影相，習以為常有鏡頭對住自己，所以將以前經驗代入去演戲。」

因前度女友鑽研下廚

近年香港電影行業處於寒冬時期，張翼和透露在疫情時入行機會反而多了，「由疫情到依家都話社會氣氛唔好，未封關時亦指經濟唔好，但偏偏嗰時我最多廣告同工作。我覺得做好自己先，機會係要有準備先有資格同人哋傾，邊度有嘢做就去邊度。」現實中他除了做健身教練又懂得武術，也是廚藝了得之人，更開設私房菜，可謂「瓣瓣掂」。談到人到中年轉行會否特別困難，張翼和笑說：「一日未死，唔好將自己定位乜年紀先，有得變可能仲有新機會。」當笑問他為何學下廚，他笑言因前度女友煮嘢難食，覺得對方浪費食物，於是開始鑽研下廚，疫情期間一班人又難以聚會吃飯，所以開私房菜。

此外，最近張翼和有份參演內地短劇《極限露營》外，更被投資方睇中，在短劇《錯位時空的交鋒》擔正男主角之一，故事以時空交錯為主題，戲中的他扮演私家偵探追捕「雨夜屠夫」，更穿越時空，分別會為角色扮演30歲及50歲時期。