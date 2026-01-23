馮盈盈被封「魔音」遭導演禁唱賀年歌 莊子璇邀合唱謝東閔謝東閔批准

馮盈盈、莊子璇及倪嘉雯今日為電視賀年節目進行錄影。馮盈盈笑稱，從入行第一年至第九年均有份參與賀年節目，深感意頭十足；首次參加的倪嘉雯則表示，現場錄影比家中看電視更有氣氛。

節目中，倪嘉雯將與莊子璇入廠介紹TVB的節目，而曾被指是「魔音」的馮盈盈則指會跟《中年好聲音》歌手一起演出，但她自爆拍攝當日向導演提出想一起唱賀年歌，卻遭導演婉拒。她幽默自嘲：「導演可能擔心我的歌聲會蓋過其他人，為了大局，只好隱藏我的實力！」她透露至今仍隨謝東閔學唱歌，並坦言壓力不小，「唱得不好會影響他的聲譽」。問到謝東閔是否有指她有進步？馮盈盈說：「佢成日都好正面，話我唱歌唱得好好聽。」被問到練習影片何時公開，她笑稱：「要等老師批准，否則打爛了他音樂學校的招牌。」馮盈盈更打趣說，曾獲兩間公司邀請在晚宴獻唱，而該公司後來生意興隆，自嘲其歌聲或許能「幫忙招財」。

同場的莊子璇則被馮盈盈爆料，指她向黃博請教唱歌技巧。莊子璇解釋，因將與《聲秀》歌手合作，故想尋求指導，可惜對方未有開班。她表示自己也有學習唱歌，更邀請馮盈盈未來合唱，馮盈盈笑答：「好，但要等謝東閔批准，他要求完美──今年內應該可以吧！」