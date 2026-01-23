車銀優被網民嘲諷為「逃稅天才」 廣告被抽代言割席 母親公司獲證於2022已註冊登記

韓團ASTRO成員兼「臉蛋天才」車銀優日前被爆瀕借母親的公司逃稅達200億韓圜（約1.06億港元），刷新韓國藝人逃稅金額，其形象瞬間破滅，網民現稱呼他為「逃稅天才」。

國稅廳質疑車母公司是空殼公司

今日韓媒報道指車銀優母親開設的經理人公司「Cha’s Gallery」，與ASTRO所屬的Fantagio娛樂一同管理車銀優的收入，2024年9月，母親被指將公司改名為「The Annie」，並將公司由「有限公司」，改為「有限責任公司」，公司地址亦改至車銀優父母在江華島經營的鰻魚餐廳。法律界人士表示車銀優及父母此舉明顯有逃稅之嫌，超過一定規模的「有限公司」要接受定期的外部審計，公開財務報表，但「有限責任公司」沒有類似的義務披露財務記錄。而據指江華島被歸類為「增長管理區」，在該地區經營的企業和公司，可避免如其他地方被徵收高額購置稅。國稅廳因車母將公司遷至江華島，而惹起當局關注。國稅廳質疑車母的公司是空殼公司，若以此判定成立，車銀優原本應適用的個人所得稅率約45%，但透過分散收入至其他公司，通常公司被徵收約20%左右的稅率，等同為車銀優「省下25%的稅款」。

Fantagio娛樂表示無法確定

不過，「The Annie」今日獲證是已於2022年6月15 日以「大眾文化藝術企劃業」名義註冊登記，登記地址為京畿道金浦市通津邑，並不是傳聞所指的鰻魚餐廳。Fantagio娛樂相關負責人今日接受《每日經濟Star Today》採訪時，僅表示：「無法確認。」此外，車銀優被代言的銀行割席，抽起廣告，據指車銀優是頂替金秀賢任代言人，結果二人都出事。昨日，車銀優已被另一護膚品牌刪除廣告。