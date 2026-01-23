Tyson Yoshi澳門騷孖王嘉爾首唱《Deadend》 張敬軒夠Dope再任嘉賓
發佈時間：14:45 2026-01-23 HKT
獨立歌手Tyson Yoshi於1月24日至25日首度登陸澳門開騷，舉行一連兩場的《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》。網友早於個多月前競猜是次Tyson澳門騷的嘉賓名單，好友Gareth T.（湯令山）及「亞洲男神」Jackson Wang（王嘉爾）分別於24及25日擔任嘉賓；同時熱烈期待Tyson與Jackson「兩Son合體」，齊齊「晒胸肌唱情歌」，Tyson、Jackson會在尾場首唱新歌《Deadend》。
夠Dope組合
向來寵粉的Tyson準備的「尾場限定驚喜」更將打孖上，繼香港尾場後，澳門尾場再度邀得「大佬軒」張敬軒任嘉賓，其實兩人早在社交網站暗示會在澳門合體獻唱《By my side》，眼利的Fans高呼這個組合「Dope（Hip-Hop文化中的代表超棒）」，笑言要著兩條褲過大海。當Tyson在社交網站上載與「大佬軒」在香港站合唱《By my side》的片段，並說：「25號澳門見！」後，留言區隨即起哄：「25號會唔會太Jeng呀」、「上次香港尾場睇過合唱版，好X正呀」，「又軒公又Jackson會唔會Dope呀？著兩條褲都搞唔掂喎」反應熱烈。
Tyson對此表示：「大家都知道我最近跟『喉』有緣，今次再邀請『大佬軒』大駕光臨，當然是因為上次玩得『唔夠喉』，雖然『大佬軒』在香港尾場挑戰了兩次『插水』，我自覺可以解鎖他更多可能性！」對於再任Tyson演唱會嘉賓，張敬軒留言提醒Tyson ：「今次唱唔該着返件衫，唔好凍親。」續表示：「看到Tyson上載了香港站的合唱片段，勾起起很多開心回憶，例如玩『插水』時被偷摸，我開騷也未試過如此『益街坊』！我也很喜歡跟Tyson的歌迷互動，真誠又有趣，期待星期日再跟大家一起狂歡。」
