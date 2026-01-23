《中年好聲音》評審張佳添兩度失婚變「冇腳雀仔」 認曾交往前TVB女星 自封浪子：風流不下流

55歲《中年好聲音4》評審張佳添去年爆出與45歲《愛．回家之開心速遞》飾演「高小姐」的甄采浠（Carisa）約會，二人搭肩同行，又疑似一杯咖啡兩份飲，被傳拍拖一年，最終張佳添用「膊頭之交」回應緋聞。不過張佳添昨日（22日）在社交網撰長文，自稱「情場浪子」、「中年爛花生」。

張佳添甄采浠戀人未滿

張佳添因在港鐵與疑似新歡聊天，發文澄清二人關係，並首度自爆與甄采浠「曾經有交往過」。張佳添提到與前名甄詠珊的甄采浠：「我們是互相欣賞和關心的好朋友，甚至有過朋友以上，戀人未滿的階段，但從來沒有建立到男女朋友關係。所以雖然我哋曾經有交往過，但肯定沒有發展到那地步。另外當時我稱她為『膊頭之交』，只係諗住懶風趣搞個gag，不過原來turned out 真係一個好爛嘅gag， 大家真係笑完或取笑完就算吧」。

張佳添對於感情生活，自稱已單身多年，兼百分之二百自由奔放：「熟悉添sir的朋友都知道我離婚之後多年，做人態度一直就是『少少風流而不下流』的冇腳雀仔，就連中年好聲音節目裏都稱我為『浪子情人』，我亦好可能下輩子就會這樣自由奔放的渡過。」

張佳添搵大樹歇一歇

張佳添又打趣呼籲等人收服「中年浪子」：「如果世間真的有任何有愛心和美貌智慧的女士可以俘虜呢個中年單身麻甩浪子的『芳心』，亦真心希望她可以有一日出現在我生命。因為有時都覺得個森林雖然又大又有趣好玩，但如果真係能夠搵到一棵茂盛的大樹歇一歇，浪子不再，可能會係更香甜的花生？」

