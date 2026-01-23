陳展鵬美國登台搵銀女兒冇份去 單文柔憶坐飛機痛苦經歷耳仔受罪

陳展鵬與太太單文柔、鄧麗欣（Stephy）、周吉佩、陳百祥（叻哥）、楊秀惠、楊愛瑾（Miki）等今晚（22日）出席「保良局周年慈善餐舞會」。

「笨豬跳？唔使諗！」

陳展鵬透露農曆年會到拉斯維加斯登台，並帶同太太同行，女兒陳諾瑤（Quinta）無份去。在旁的太太單文柔笑指︰「上次同個女搭飛機四個鐘，佢就呼喊300次，知道到美國搭飛機要十幾個小時，寧願留佢喺香港陪外婆。」陳展鵬笑說：「女兒好叻，搵到自己樂趣。」談到難得到拉斯維加斯，可會到賭場發新年財？陳展鵬指太太有橫財運，單文柔則謙稱玩老虎機「耍家」，但未試過中大獎。

談到女兒可有要求買禮物給她？陳展鵬笑言︰「未有，點都會買禮物畀佢。」，續說：「之前同女兒到迪士尼樂園玩，佢開始夠高玩機動遊戲，每一項玩五次！玩到我都覺得︰『係咪真係要玩咁多次』？」問女兒長大後要玩「笨豬跳」，可會陪玩？他笑說：「我唔會畀佢跳！我老婆都唔會畀我跳！」