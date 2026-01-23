周吉佩工作量增欲中山珠海置業 去年難撈明言「事倍功半」
更新時間：12:45 2026-01-23 HKT
周吉佩（22日晚）出席「保良局周年慈善餐舞會」，同場還有支嚳儀、李金凱、龍婷、劉洋、陳展鵬與太太單文柔、鄧麗欣（Stephy）、陳百祥（叻哥）、楊秀惠、楊愛瑾（Miki）等等。
兒子8歲生日遊深圳
周吉佩（吉吉）稱22日是兒子Jasper正日8歲生日，他在生日蛋糕上添置兒子喜歡的玩具。周吉佩表示兒子的生日願望是去旅行，今個星期就會魏嘉信一家遊深圳。談到可想在內地置業？吉吉笑指太太叫他要努力賺錢，他早陣子到中山工作，順道向當地朋友了解樓市，大讚由香港到中山只需1.5小時，並笑說：「不過香港層樓都未供完，（置業）中山、珠海係首選地方。」
提到農曆年，吉吉明言︰「2025年過得幾辛苦！」以「事倍功半」來形容，望2026年「事半功倍」，「今年一月的工作量比上年好。」問過年可以加鮑魚慶祝？他笑說：「好易！睇吓要幾多頭，青鮑可以。」
