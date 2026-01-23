陳自瑤13歲女兒戀情曝光 王浩信罕見夫婦同心考慮採法律行動保護

兩屆視帝王浩信與陳自瑤（Yoyo）2011年結婚，翌年誕下女兒王靖喬（QQ），雖然一家三口近年鮮有同框，但二人的13歲囡囡近日被爆情竇初開，王靖喬的正面樣更在網上流傳，令身為父母的王浩信與陳自瑤罕有口徑一致，開腔保護女兒。

陳自瑤女兒刪男友相

王浩信與陳自瑤近年屢傳婚變，之後未有再公開一家三口相，二人與囡囡分開合照，都會將王靖喬的樣子用方法遮掩，可見多年來對囡囡相當保護。不過近日有網民在社交平台曝光王靖喬的照片，又流出王靖喬與男友Julian的合照，當中有錫面錫嘴相，被爆料後，王靖喬火速移除男友照片及換帳號頭像。

陳自瑤亦就女兒戀情曝光，曾開腔回應：「謝謝大家關心！亦希望大家能理解，每個孩子的成長都需要空間和隱私，請尊重我女兒作為一個普通青少年的權利，讓她能在不受輿論壓力的環境中成長！謝謝。」

王浩信開工仍關注女兒

而剛在珠海開機，正在內地開工拍攝網絡電影《香港奇案》的王浩信，接受傳媒訪問時回應，因為照片屬於女兒的私人帳戶，在未經過囡囡的同意下公開其私人照片，「我哋依家會考慮採取法律行動」，至於其他問題暫時不作回應。

