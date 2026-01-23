Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳百祥與曾志偉譚詠麟情未變︰練波有見面 爆周星馳唔敢拍戲原因

陳百祥（阿叻）與黃杏秀、陳展鵬和單文柔、鄧麗欣（Stephy）、周吉佩、楊秀惠、楊愛瑾（Miki）等（22日晚）出席「保良局周年慈善餐舞會」。

恭喜古天樂《尋秦記》大賣

阿叻對於好友好友曾志偉辭任TVB總經理一職，他形容是遲早問題，又自認出於「愛之心」，皆因出身於TVB，指TVB不能一直蝕錢，「我鼓勵佢哋之後，佢哋就落地大灣區，開始接大灣區廣告。」續說：「好似我哋球隊咁到內地搵食，成隊球隊踢表演賽，又做直播，連陳國鋒都開演唱會，菊梓喬忙到喺上面未能回港，我咪開心囉！」阿叻坦言現今藝人曝光不用靠電視台，皆因科技進步，既有有網上平台又有人工智能，也可以利用各大小平台搵生意。

談到可有約曾志偉踢波？阿叻笑言兩人有練波， 又認早前踢波受傷，「通常係對家受傷。」續說：「12個月我都係傷一次，對手通常11個月都受傷！所以佢哋唔係好肯同我踢波。」提到早前藝能娛樂40周年晚宴未見他出席，阿叻指不在港，故未有受邀；此事引發網民猜測他跟譚詠麟的兄弟情大不如前，阿叻：「我同佢幾十年老友，唔使講呢啲嘢！我哋成日出嚟練波見面。」

提到曾志偉明言會重返影壇拍戲，他說：「最好啦！（有機會合作？）我諗電影真係非常之難彈返上去，你睇周星馳咁多年都唔敢出一套戲，而家最堅持嗰個叫古天樂，我真係恭喜佢，好彩《尋秦記》賣得。」阿叻又指現在拍戲，到電影上畫，要一後時間才有機會回本，反而在網上直播帶貨能夠輕鬆賺錢。

