前TVB小花做運動激晒低超胸火辣身材 誘人作品竟由前港姐冠軍操刀 離巢後繼續富貴生活

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-22 HKT

現年37歲的歌手譚嘉儀（Kayee），去年3月宣布離巢TVB結束14年賓主關係，轉以獨立歌手發展，依然過着富貴生活，經常周遊列國，最近還與朋友跟教練學打網球。近日譚嘉儀在IG晒出一輯超低胸的網球造型靚相，大晒火辣身材，向粉絲送暖！

譚嘉儀：有少少成功感

最近才接觸網球的譚嘉儀，不時分享學習過程，日前她發文表示自己的球技已有很大的進步，並寫道：「Love Tennis， Practice makes perfect！由一開始完全打唔到個波，到依家起碼都掂到，覺得好大進步，有少少成功感，繼續努力練習。」照片中的譚嘉儀亳不吝惜身材，在寒冷的天氣下仍以白色運動bra top再配白色短裙上陣，展示出其迫爆而又火辣的身材，向粉絲派福利，相當吸睛！而靚相的背後，原來是由另一位其好姊妹、2022年的港姐冠軍林鈺洧拍攝，譚嘉儀亦有在留言多謝對方：「辛苦晒美女攝影」。

相關閱讀：36歲譚嘉儀遊西班牙晒豐滿比堅尼靚相 曾自揭一年零收入離巢五個月生活越見富貴

 

譚嘉儀零收入要「𢱑」撈

曾赴紐西蘭留學的譚嘉儀，2011年以交換生身份回流香港，於香港大學修畢最後一年的課程，同年報名《超級巨聲3》，獲得季軍後加入娛樂圈。譚嘉儀曾在訪問中自爆，剛入行時經歷過兩年沒有工作，維持一年零收入，為爭取工作機會，試過敲監製房門「𢱑」工作。她坦言因為讀書時有積蓄，加上與家人同住，可以慳錢。但近年被指生活富貴，經常晒名牌手袋外，搬離村屋進駐千萬海景豪宅，出入以名車代步，周遊列國，過着奢華生活。

相關閱讀：前TVB小花「危坐」10層樓高橋邊 早前離巢爆喊 近年突然富貴

