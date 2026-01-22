Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《造星VI》7人男團正式出道 團名疑似爆光 1.25 Times Square揭開面紗

影視圈
更新時間：15:45 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-22 HKT

《全民造星》致力發掘與培育新一代演藝人才，為懷抱夢想的年輕人提供綻放舞台，透過歌舞比試與專業訓練，選拔潛力新星，並為其開拓樂壇與影壇發展之路。隨着《全民造星VI》比賽圓滿結束，MakerVille今日於社交媒體釋出一張預告圖，圖中央以一束聚光燈照亮「Debut stage」字樣與節目標誌，附有1月25日（星期日）下午2時在時代廣場Times Square揭曉下一隊觸目新星正式出道！

新男團隊名為「ZPOT」

有傳MakerVille組成的7人新男團已定下正式名單，新男團隊名為「ZPOT」，有網民透過知識產權署網站發現，MakerVille已為此商標提出申請，更在Instagram搜尋到全新帳號「zpot.weare」！而7人男團包括︰Bosco、Dave、Gordon、Marcus、牛牛和亞軍Ian Hannz，原本是名單內的三金（榮柏鑫），最終沒有入團，將由另一位參賽者Alvin Lai頂上。成員一如所料由Bosco和Dave做團膽，新歌亦已經錄好，由徐浩監製，更找來姜濤御用排舞師Beep Lok為新歌排舞。

