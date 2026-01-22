Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車銀優遭爆疑借母開公司逃稅 被追繳1億 經紀公司︰積極配合調查

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-22 HKT

韓國「臉蛋天才」男星車銀優，去年春天遭首爾地方國稅廳調查局以逃稅嫌疑進行「高強度調查」，涉案金額超過200億韓圜（約1.06億港元），其母親設立的公司也被指控為「空殼公司」。目前車銀優方面已對國稅廳提出異議，並正在等待「課稅前適當性審查」的結果。

車銀優母親感冤枉

車銀優在自己所屬公司Fantagio與由其母親成立的A公司簽署了「演藝活動支援服務合約」，自此之後，車銀優的收入便在Fantagio、A公司與車銀優本人之間分配。但國稅廳認定A公司實際上並未提供任何實質服務，被認定是空殼公司，此舉是在規避高達45%的個人所得稅率。A公司的註冊地址位於江華島，該地點與從事演藝相關工作的地方顯得格格不入，國稅局傳召了車銀優和其母親後，認為A公司的收入利益最後仍流向車銀優，此乃不合法規，因此計算車銀優先前未繳納的所得稅超過200億韓圜。去年8月，公司Fantagio已被首爾國稅廳認定替A公司處理「虛假稅務收據」，並追繳82億韓圜（約4,300萬港元）稅款。

車銀優和母親方面表示冤枉，在收到通知書後，已要求透過課稅前適當性審查來判定國稅局決定的合理性。母親澄清之所以成立A公司，是因為Fantagio的代表多次更換，出於對兒子（車銀優）演藝活動的焦慮和保護意願，車銀優的母親才成立公司，並直接運營經理人業務。那並非沒有實質業務的空殼公司，而是正式註冊的大眾文化藝術策劃企業。

Fantagio今午則回應，「此次事件的爭議焦點在於車銀優母親設立的公司是否屬於實際徵稅對象，目前尚未確定此事，以及對於此事的法律說明。我們會積極配合調查，盼真相早日水落石出，車銀優往後也會認真完成國民應盡的義務誠實繳稅。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
10小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
3小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
19小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
3小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
5小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
3小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
22小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
19小時前