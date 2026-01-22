梁朝偉劉嘉玲現身巴黎時裝騷成集郵景點 GD鉉辰今晚亮相慈善晚宴

昨日在巴黎舉行的時裝騷繼續星光熠熠，梁朝偉與劉嘉玲都有亮相Dior時裝騷，同場旳還有韓團Stray Kids成員鉉辰、SEVENTEEN成員Mingyu、Super Junior-M成員Henry等等。

梁朝偉發揮「I」人本色

《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、Taylor Swift舊愛Joe Alwyn、《格雷的五十道色戒》Jamie Dornan、日本電影《國寶》男星吉澤亮與橫濱流星、《東京復仇者》北村匠海也有玩身；當中泰星Mile及Apo四圍跟其他明星集郵；Mingyu亦害羞問梁朝偉能否合照，嘉玲與Henry則有傾有講，偉仔只在旁邊守候，相關畫面登上熱搜。

另外，鉉辰與隊友Felix、G-Dragon等今晚將亮相由法國第一夫人主辦、在巴黎舉行的Le Gala des Pièces Jaunes慈善晚宴，為「法國醫院基金」籌款，除了韓星外，歌手Christina Aguilera、A$AP Rocky、Mika等亦會出席。