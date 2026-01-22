Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第46屆金草莓獎公布提名名單 《白雪公主》、《世界大戰》同獲6項提名 楊紫瓊首次入圍最爛影后

影視圈
更新時間：11:15 2026-01-22 HKT
以選爛片馳名的「第46屆金草莓獎」昨日公布提名名單。迪士尼經典動畫真人版《白雪公主》（Snow White），以及與2005年電影《強戰世界》一樣改編自H.G.威爾斯（H.G. Wells）名著的新版本《世界大戰》（War of the Worlds），同獲6項提名，成為獲得最多提名的作品。兩片同入圍最爛電影、最爛重拍/山寨/續集電影、最爛導演等獎項。此外，單就是《白雪公主》中的AI版七個小矮人就連獲最爛男配角和最爛銀幕拍檔提名。《世界大戰》的Ice Cube則入圍了最爛影帝，他與片中的變焦攝影機亦獲提名最爛銀幕拍檔。

多位奧斯卡得獎者獲提名

更令人驚訝的是今屆竟有多位奧斯卡得獎者獲提名，當中包括金像男配角謝勒力圖（Jared Leto）憑《創戰紀：戰神降臨》入圍最爛男主角，金像女配角Ariana DeBose憑《狠狠愛》（Love Hurts）入圍最爛女主角；金像影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）和楊紫瓊分別憑《不老泉說》（Fountain of Youth）和《星空奇遇記：31區》（Star Trek：Section 31）入圍最爛影后；金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）憑《槍手》（Gunslingers）獲最爛男配角提名；連曾兩奪奧斯卡的羅拔迪尼路（Robert Deniro）都憑藉在《黑道中人》中分飾孖生兄弟，獲得最爛銀幕拍檔提名，可謂老貓燒鬚！

