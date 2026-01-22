50歲女星胃癌末期驚傳糖尿病前期 曾花逾百萬醫病無數次在鬼門關前徘徊

廣告模特兒出身的台灣藝人唐玲，入行後曾拍過寫真，再發展為演員和主持人，本來演藝事業發展順利，但在2019年被診斷出胃癌第四期，歷經8次化療，手術切除三分之二的胃，不料2022年復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術，兩次的大型手術及密集治療讓她花費高達500萬台幣（約130萬港元）。

唐玲進入糖尿病前期

一直努力抗癌的唐玲，近年又因體內已經胃腸改道，導致血糖亂竄，糖化血色素數值高達6.0，進入糖尿病前期，唐玲表示，因健康與生命有限，選擇暫時拒絕戲劇邀約，期待能順利考取證照、鍛鍊身體，未來有機會重返戲劇舞台。

唐玲面對健康壓力選擇積極進修

面對健康壓力，唐玲選擇積極進修，目前正準備高階健康管理師證照考試。她表示，「考證照和一般學習不一樣，要背進身體裡，要滾瓜爛熟，才不會被考倒。」唐玲也談及童年時期，因家庭需照顧爺爺、奶奶，小學三年級便負責買菜煮飯，父親對其學業成績從未表揚。她直言，「現在才懂，不是我不夠好，是他沒有能力栽培我，那是失能家庭的日常，也是童年的重量。」

唐玲經歷重病領悟「快樂健康是最重要」

唐玲透露，過去努力向前，是為了證明自身價值，卻忽略了真正的需求。直到經歷重病，她才領悟「快樂健康是最重要」。她指出，「沒人栽培靠自己栽培，自己的人生自己負責，脫軌了就回來，方向先對方法再學。」為專注準備證照，她拒絕1個戲劇邀約，強調「不是不想演，不是不珍惜舞台，只是懂得生命有限，順序要放對，留得青山在，才會有柴燒。」

