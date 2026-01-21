《高朋滿座》「高B」鍾煌與MIRROR一成員關係匪淺 曾傳戀上人夫遭雪藏星途受阻

曾經在憑處境劇《高朋滿座》飾演鄭丹瑞女兒「高B」的鍾煌（前名鍾文姚）成功入屋，更憑該劇入圍《萬千星輝頒獎典禮》飛躍進步女藝員，惜後來傳出與有婦之夫搞不倫戀而疑一度遭雪藏，劇情舖排下出國留學，離開劇組。鍾煌事後否認但表示高層曾有就此向她問話。

鍾煌和Alton＠MIRROR關係匪淺

鍾煌近年不時出席與昔日圈中好友聚會，更常常與MIRROR成員Alton（王智德）姨甥女芯言合照，更自稱是芯言的「阿姨」。而有趣的是，她亦會與芯言一同「追星」，兩人當然是最支持Alton。而在MIRROR的演唱會、自家品牌或餐廳開幕等都可以見到她們的蹤影，每次都有與MIRROR合照，近日網上流傳，鍾煌和Alton關係匪淺。

相關閱讀：《高朋滿座》鍾煌息影多年38歲童顏不變 愛追星拎A貨曾傳不倫戀遭雪藏

鍾煌與MIRROR成員Alton是姊弟關係

日前網上有指鍾煌其實是MIRROR成員Alton（王智德）是同母異父家姐。淡出多年的鍾煌近年主力追星，身為「鏡粉」的鍾煌在MIRROR的演唱會、自家品牌或餐廳開幕等均不難見到其蹤影，而且次次都成功埋身搵鏡仔集郵，還多次偕王母到後台為Alton打氣合照，包括2022年MIRROR紅館騷後台，還多次與Alton的外甥女芯言同框，說帶芯言去捧「吖虎」(舅父)，而她自稱是芯言的「阿姨」。鍾煌最鍾情除了Alton外，還有Ian（陳卓賢），2023年曾去睇Ian、AK及陳蕾舉行的《拉闊音樂會》後，隨Alton到後台找歌手集郵，她既是蛋白粉（Alton粉絲暱稱），又是Hellosss（Ian粉絲暱稱）。同年，無悔三兄弟Alton、Lokman、Dee合資的泰菜餐廳「泰鳩」開業，鍾煌帶住姨甥女芯言到賀，還揀了寫上「愛你的Family」，送給Alton的開張花籃前拍照，顯示是家人關係。

鍾煌2015年後再沒有任何幕前作品

入行前曾做兼職模特兒的鍾煌，於2006年加入第20期無綫電視藝員訓練班，畢業後簽約TVB成為旗下藝員，離開處境劇《高朋滿座》後，鍾煌曾拍過《花花世界花家姐》、《依家有喜》、《宮心計》、《原來愛上賊》、《Click入黃金屋》等劇集，但一直都是扮演閒角居多。直到2012年轉投香港電視，曾參演《來生不做香港人》、《末日+5》、《夜班》，無奈該台最終不獲發免費電視牌照，她自2015年後便再沒有任何幕前作品，近年亦鮮有公開露面。鍾煌的IG去到2024年12月，便再無更新．但早年她不時貼相公開近況，平日出入五星酒店及高級餐廳居多，間中又會大晒珠寶首飾及名牌手袋，生活悠哉悠哉，不過早年她也曾晒過仿Chanel、Hermès的平民牌包包。