TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎丨龔嘉欣譚俊彥吸金力驚人 雙雙榮膺TVB傑出員工

今年的「傑出員工獎」得主譚俊彥與「視后」龔嘉欣，兩人的吸金力成為媒體關注的焦點。被問到公司是否因吸金力強而頒發「傑出員工獎」？兩人謙虛不敢自認，譚俊彥大讚龔嘉欣在拍攝《殺手》時打到手指斷裂也不言辛苦，繼承了前輩們如黎耀祥、陳豪的專業精神。龔嘉欣則透露曾因拍劇摑了譚俊彥二十多巴掌，他卻面不改容，全因對演戲的熱愛。

龔嘉欣過去一年主持、拍廣告及參與慈善活動，打破了個人吸金紀錄，她希望烹飪節目《在家宴客60道菜》能帶來更多相關工作。譔俊彥除了拍廣告，更忙於自家餐廳的七周年慶典，他笑言只懂埋頭苦幹，從不計算收入。譚俊彥入行已27年，日前收到戴耀明傳來的舊照，照片中19歲的他因打橄欖球顯得嬌嫩。他將照片給兒子看，兒子自信地說自己更靚仔，譚俊彥也笑認。作為父親，他希望兒子打橄欖球，但兒子現在學空手道，他每日接送，樂在其中。