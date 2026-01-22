Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張天賦吊威也變身外星人 《無名氏》棄情歌方向唱出溫暖時刻

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-22 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-22 HKT

MC（張天賦）新歌《無名氏》溫柔而充滿力量，有別於過往風格、曲風，描述那些在日常生活中最平凡，最易被忽略的瞬間：例如黑雨中突然為你撐傘的路人、替你付巴士車費的陌生人、輕拍你肩膀提醒拉鏈沒拉好的無名氏……這些「明明不需要待我好」的善意，為每天匆匆忙忙的生活添上溫暖，填詞人Wyman（黃偉文）把目光投純粹的善意，提高這座城市的樂觀指數。

寒冬海邊拍MV

問到《無名氏》MV中印象深的地方，MC表示與小妹妹芊玥合作十分難忘，而且當天異常寒冷，其他演員卻沒有穿好厚的褸；亦難忘結尾吊威也︰故事描述他是外星人，飛上天回到家鄉星球。至於為何改用以好人「不問回報」的《無名氏》作題材，MC解說︰「當初寫呢首歌嘅時候，唔係往愛情方向寫，同Wyman傾過偈，有共識唔好寫咁多情情塔塔嘢。」MC補充，陌生人無微不至的舉動令人好surprise，但當你無視這些溫暖時，就會錯失感動時刻。

問MC在現實中，是否受過陌生人幫助，或者做過「舉手之勞」而開心？他憶述在雨天時，遇到好心途人為他擋雨，他又試過在的士拾到電話，主動聯絡物主歸還。MC認為這些微不足道的行為能讓別人感受到「小恩賜大美好」。

