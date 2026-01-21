陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私

陳自瑤（Yoyo）與兩屆視帝王浩信於2011年結婚，並育有女兒王靖喬（QQ），本來一家三口曾有幸福家庭生活，不過近年夫妻關係撲朔迷離，陳自瑤和王浩信鮮有同框，兩人更幾乎零互動，夫婦二人只會各自與女兒貼合照，唯一合拍是低調保護女兒的私隱，貼合照都遮住女兒外貌。

13歲的王靖喬原來已經情竇初開

但事情近日有變化，有網民公開了陳自瑤女兒王靖喬的社交平台，首次以正面樣貌亮相，13歲的王靖喬原來已經情竇初開，驚見不少與男友Julian的合照在公開放閃，當中不乏錫面錫嘴相，更展現青春期少女的個性魅力。王靖喬在報道出街後，火速移除男友與及換走帳號頭像，陳自瑤亦為事件作出回應。

王靖喬自聖誕節開始頻繁與男友放閃

陳自瑤對於女兒的戀情曝光，她說：「謝謝大家關心!亦希望大家能理解，每個孩子的成長都需要空間和隱私，請尊重我女兒作為一個普通青少年的權利，讓她能在不受輿論壓力的環境中成長！謝謝。」陳自瑤早前亦曾表示女兒已經13歲，因上學讀書要用電子產品學習，故不能控制太多，唯有經常提醒她何謂正確資訊，又說自己和女兒的電話有連結，會知道她使用電話的情況，笑指知道女兒有幾個社交媒體帳戶，自己都有追蹤她，想不到即使對女兒的私隱高度保護，但最後社交平台仍被起底，原來王靖喬在網上非常活躍，不時上載正面照，甚至公開與小男友的拍拖親密照！王靖喬自聖誕節開始頻繁與男友放閃，嘉年華、主題公園、溜冰場等地都可見到二人的蹤影，又公開錫面錫嘴照片，完全是熱戀中的小情侶，甜蜜程度絕對爆燈。

王靖喬的打扮似足陳自瑤年輕時期

王靖喬的打扮似足陳自瑤年輕時期，相當時尚前衛和有個性，樣貌又越大越似媽咪，長得相當標緻。網民又發現王靖喬每逢分享生活照，父母「逢Po必Like」，似乎沒有刻意隱藏女兒帳號身份，有人更笑指靖喬IG是近年罕有能見到王浩信與陳自瑤同時現身的地方。陳自瑤亦曾稱王靖喬已步入青春期，身高更已與媽媽相近，而且非常愛美，有時甚至會偷穿媽媽的衣服。陳自瑤更表示不但接受女兒在沙灘穿比堅尼泳衣，更已為日後女兒向她傾談戀愛心事作好心理準備，似乎女兒的戀情，對於思想開放的陳自瑤早已開綠燈。

