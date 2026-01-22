66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃

80、90年代《香港早晨》主持李有毅，淡出幕前十多年，近年因兒子李國煒繼承衣缽加入娛樂圈，才再度「出山」以父子檔主持電台節目，享受半退休的悠閒生活。昨日（21日）李有毅在社交平台分享多張家庭照，慶祝與前加拿大廣播節目主持的太太龍小倫（Hedy）結婚41周年，並分享舉家外遊的照片，家庭生活美滿。

李有毅感恩歲月靜好

李有毅分享的照片中，見到一家三口一同慶祝，李有毅夫婦捧起寫有「41週年結婚紀念」的蛋糕，簡單而溫馨。李有毅太太龍小倫已屆花甲之年，但保養得宜，一頭清爽短髮配上眼鏡，氣質出眾，不少網民指李太與關菊英「撞樣」，星味十足。李有毅留言：「41年了！感恩歲月靜好，同諧到老，感謝主」。

相關閱讀：《香港早晨》李有毅息影後發福現身 62歲眼大靚仔樣不變仲精神咗

李有毅昨日又分享一輯新相，一行近10人展開郵輪之旅。李有毅昨日在FB留言：「哈哈哈！非常感恩，能和90歲的母親、家姐、細佬、兒子和他女友一齊去郵輪假期，媽媽行得又食得，一家人過了個開心又難忘的旅程！在回味中」。

李有毅帶90歲高齡母親外遊

李有毅一家的旅行照中，見到有老有嫩三代同堂，李有毅的年屆90歲的高齡母親也有同行，老人家在鏡頭前精神飽滿，間中要用輪椅代步，有時又撐住枴杖跟住仔女同上同落，共享天倫。66歲的李有毅預科畢業時，原獲香港中文大學取錄，卻選擇與同學到加拿大溫哥華升學，在當地完成大學學士及碩士課程後返港。李有毅之後曾做程式編寫員，之後轉職做電腦軟體代理公司推銷員，後躍升為市場部經理。李有毅於1985年因公司委派亮相《香港早晨》，推廣語音處理電腦軟體，從而加入娛樂圈。李有毅曾發展多元性生意，直到2009年決定退休。

李有毅兒子李國煒恨做藝人

李有毅的37歲兒子李國煒近年隨父步伐入行，曾參加內地節目《快樂男聲2017》成為港澳台區代表，兩年後再報名ViuTV選秀節目《全民造星II》，成為42號參賽者，最終未能晉級。2025年李國煒再挑戰TVB節目《中年好聲音4》，多次選擇唱陳奕迅的歌曲。

相關閱讀：《香港早晨》主持揭94年毅然辭職真相：有人肯娶喎 患遺傳病一年三度喪親自覺時日無多