Netflix 2026年韓劇｜宋慧喬孔劉老土晒愛 孫藝珍破格色誘池昌旭 Jisoo玩虛擬戀愛

Netflix今日（21）公開2026韓劇預告片，實行盡晒今年多部大製作。除先前已率先曝光的《愛情怎麼翻譯？ 》、《雖然從今天開始是人類》、《臥底洪小姐》外，還有更多強大卡士陣容的作品，令網民越睇越興奮。

必睇崔岷植《最後一排的少年》、朴恩斌+車銀優《超能路人甲》

而當中最惹人注目的作品，就有由孔劉、宋慧喬合演的《慢慢地，強烈地》，以及由孫藝珍與池昌旭、Nana合演的《醜聞》──前者乃金牌編劇盧熙京創作劇本，以1960-1980年代的韓國娛樂圈為背景，描述一群在圈中追求夢想的人。預告中可見孔劉和宋慧喬的角色早年在夜總會工作，而片中亦不乏二人的談情片段，網民大讚二人極具CP感；至於《醜聞》則是改編自由裴勇俊、全度妍和李美淑合演的2003年電影《挑情寶鑑》，以工於心計的趙氏夫人（孫藝珍）與風流才子趙元（池昌旭）之間的危險愛情遊戲為故事骨幹，預告片中更有孫藝珍色誘池昌旭的場面，雖然並無過度性感的演出，但向來形象純情的孫藝珍破格玩色誘，對觀眾而言已經相當刺激。

而其餘曝光的作品還有：Jisoo+徐仁國《月刊男友》、柳俊烈+薛景求《田鼠》、崔岷植+崔顯旭《最後一排的少年》、孫錫久+永山瑛太《Road》、朴恩斌+車銀優《超能路人甲》、南柱赫+盧允瑞+曹承佑《鬼謎東宮》、安孝燮+蔡元彬《今天也售罄了》、丁海寅+賀營《這糟糕的愛情》、李浚赫+申惠善《莎拉的真偽人生》、金英光+蔡秀彬《給我充電吧》、李星民+金武烈《真正的教育》、禹棹奐+李相二+Rain《獵犬》第2季、全昭映+康美娜《Girigo》、李宰旭+高旻示《蜜兼職》等等，陣容鼎盛。