Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒

富貴歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近日在網絡世界掀起爭議！日前有擁逾6萬追蹤者的女KOL Hera Chung拍片投訴有人改裝車輛製造噪音滋擾。她在影片中直言不諱地批評：「你要飛車我唔理，但係唔該唔好製造噪音。如果你想型嘅話就儲錢買架超跑啦，你喺Toyota度加兩條管，冇人覺得你型㗎！」結果這番言論演變成與改車愛好者的罵戰。

Tyson Yoshi與女KOL事件有戲劇性發展

Tyson Yoshi其後亦加入戰團，其專門分享玩車日常的帳號「ty.motordiary」上，將 Hera Chung批評的影片與自己愛車的「響喉」聲的片段剪輯在一起，並在帖文中僅配上簡短的 「Sorry囉」 兩字，令事件火上加油，更出現網上聲音兩極化，有人讚Tyson Yoshi「跟得好貼」，但亦有人「響喉」確實對他人造成滋擾，身為公眾人物的Tyson Yoshi有帶頭欺凌該KOL之嫌，想不到今日事件有戲劇性的發展。

女KOL拒絕再與「自私精」糾纏

女KOL Hera Chung狠批改裝車噪音滋擾後，昨日（20日）於IG限時動態貼上一段短片，她在凌晨於元朗博愛醫院外實測，錄下響喉車的巨響與正常車輛對比，怒轟半夜騷擾行為。Hera Chung直斥改車族無視香港人口密集的現實，純粹靠噪音博取關注，本質極其自私，她更寸爆指若渴望注目應改噴螢光粉紅，而非透過噪音滋擾大眾，呼籲停止爭論車款，強調騷擾他人即屬不該，拒絕再與「自私精」糾纏。

Tyson Yoshi與女KOL合體宣傳新作

本來網民Tyson Yoshi再度出招反擊，殊不知Hera Chung今日（21日）又在IG拍片，聲稱最後一次回應：「因為我覺得響喉X佢就係。」Tyson Yoshi突然在身旁彈出並說：「唔係呢，Sorry囉」，而Hera則指著他說「響喉X？」之後Tyson Yoshi揚言「唔好講呢啲啦」，Hera再回「咁你想點？」Tyson Yoshi則馬上為即將面世的新作宣傳：「我1月30號，拍咗個微電影同埋出新歌《1994（前傳）》。」有一女子突然彈出問：「講咩？講車？」而Hera Chung拍打Tyson Yoshi膊頭，狀甚笑倒，整件事的答案已經「呼之欲出」，Hera Chung亦在發文留言：「Sorry囉！」有人說：「成件事最大受害者：網友。」、「依家X晒。」、「集體炒車。」、「跟車真係唔可以太貼。」、「劇情峰迴路轉。」

