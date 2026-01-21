Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莊子璇孖森美合作做主持 獲讚表現好識執生 被指外貌頻頻「進化」：唔介意成為大家話題

影視圈
更新時間：20:45 2026-01-21 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-21 HKT

森美與莊子璇到將軍澳電視城出席新節目《愛心改造家》記者會，森美指節目中會與莊子璇及家居達人探訪家庭，當中包括寮屋、劏房及公屋等住戶，協助他們改造家居以利改善生活環境，森美指婆婆住寮屋，小時候也由劏房「上樓」住公屋，是所有都住過的「住家」，因此也特別感同身受，節目有很多感動位，聽到受訪者故事也忍不住喊。

森美著手改造家居

小康出身的莊子璇坦言未經歷過，但也從森美口中聽聞而了解居住上的困難，森美開心她能了解，也希望多講給兒子聽，他又指早年已開始著手改造家居，因父母年紀大，媽媽更有暈倒跌親的經驗，因此在家中加裝扶手，莊子璇則指自己小時候喜歡粉紅色，近期著手改造成白色，也想多拜訪嫲嫲的家，看有否需要改造的地方。

森美自認年紀大

談到與莊子璇合作主持，森美大讚她表現不錯，「主持得很好，即使我忘詞了她都懂救場，始終我年紀大了，腦中記太多東西也會『執漏嘢』，所以都有NG。她也算聰明的，符合她外表給人的預期，不似麥美恩那種外表看起來好醒，原來不符合預期，哈哈！」莊子璇則指在森美身上學到很多，很有同理心令受訪者都很開心，森美指今次節目收到受訪者的心意卡，感謝他化解了自卑感，「我初時以為妹妹是怕醜，原來是自卑感，可以幫到受訪者很重要。」至於莊子璇被網友指外貌頻頻「進化」，她表示有留意到大家討論，笑言指節目同事不覺得她一直變，不介意成大家話題，問滿足現狀？她指最近瘦了所以食多了，被指似林嘉欣當然是好事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
7小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:36
上水虐兒｜4月大男嬰疑遭叉頸搖晃腦出血命危 哥哥同瘀傷留醫 兩外傭落網1被控
突發
5小時前
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
飲食
8小時前
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
12小時前
涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
社會
5小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT