碧咸首回應大仔指控：允許孩子犯錯 前曼聯隊友奧肯力撐Brooklyn Victoria昔日跳舞片成網上熱搜

碧咸（David Beckham）長子Brooklyn發長文控訴父母企圖破壞其婚姻後，其家變話題頓成全球熱話。其中Brooklyn提到其母在他的婚禮上搶去應當是一對新人所跳的第一支舞，又指Victoria當着500多名賓客面前，在他身上跳了「非常不雅」的舞，更有傳Victoria當時把頸貼着兒子的頸、又跟他跳貼身舞。傳言激發網民紛紛創作模擬片段，亦有媒體玩抽水製作不雅舞短片。消息人士透露，Victoria因此大感傷心及尷尬。此外，英國DJ Fat Tony的同性伴侶Stavros Agapiou在IG評論中寫道：「我當時在場，她確實是這樣，他說的是實話。」不過及後他刪掉該段評論，接着又發限時動態並配文道「我從此收口」。

Brooklyn主動邀請媽媽上台

然而亦有不少網民力撐Victoria，稱身為母親竟被指對兒子跳出具性暗示的舞蹈，這實在是最惡毒的指控。有網民甚至剪輯了Victoria多個跳舞片段，指她即使酒後熱舞也並未有不得體的動作。另外，媒體引述當年美國版《Vogue》的婚禮獨家報道，指一對新人的確一起跳了第一支舞，更提到母子共舞是Brooklyn主動邀請媽媽上台。至於另一爭議點：婚紗之爭，Brooklyn指太太妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一直想穿Victoria設計的婚紗，是對方在最後一刻才告知未能幫忙，累妮歌娜要臨急另覓婚紗。但多間媒體引述《Vogue》2022年4月號的報道，指當年新娘所穿的高訂婚紗是與意大利設計師Pierpaolo Piccioli及其團隊經過一年的洽談，才打造出來。這一年還包含了妮歌娜2次飛往意大利和2次在美國試身，斷然不是最後一刻才造出來應急。

簽署協議為保護其權益

而Brooklyn指父母逼他放棄自己名字的權利，多間媒體證實Victoria有將子女們的名字註冊為商標，商標權將於今年到期。消息人士向《Page Six》透露，Victoria在Brooklyn婚前曾致電指「爸爸要他簽一份重要合約」，似暗暗證實Brooklyn的說法。但有業內人士指碧咸與Authentic Brands Group就出售其品牌管理公司DB Ventures的股權交易，對Brooklyn並沒任何負面影響，估計要求他簽署協議是為了保護他的權益，因為其父母的商業夥伴對Beckham此名字擁有一些權利，所以這份協議是要保障碧咸的子女們不受影響。碧咸在事件爆發後，為CNBC節目做嘉賓時提到網絡對孩子的影響，他說：「允許孩子犯錯，他們就是這樣學習的。」此言被解讀為他對今次事件的感想。

近乎偏執的追求

而連日來各方人士紛紛站隊，妮歌娜的前髮型師Justin Anderson、名媛女星Bethenny Frankel、女諧星Katherine Ryan均支持碧咸夫婦；英國女歌手Lily Allen、碧咸的前小三Rebecca Loos和前曼聯隊友奧肯（John O'Kane）都力撐Brooklyn，奧肯甚至發文指「我跟碧咸同住了數年，這麼說吧，他喜歡完全掌控一切，而且對完美有着近乎偏執的追求。如果逼到Brooklyn要這樣說來毀掉這『完美的家庭』，那麼無論發生過甚麼，碧咸這品牌絕對不應該比你的孩子更重要。」