TVB隱形小富婆花六位數完成「人生大事」 忍痛雪卵取出xx顆卵子 揭身體機能與年齡不符

38歲的糖妹（黃山怡）出道17年，因貌似陳慧嫻再加上經常表演及翻唱陳慧嫻的經典歌曲，於是被稱為「翻版陳慧嫻」。向來以甜美童顏和嬌小身形見稱的糖妹曾轉型拍劇，曾為TVB拍《童時愛上你》及《新四十二章》等劇集，但到了2022年參與完《聲生不息》後，成功在內地打開知名度，近年將發展重心移向內地，瞓身搵錢兼投資有道，成為圈中隱形小富婆。

糖妹給自己送一份最有意義的生日禮物

不過糖妹的感情生活並不如意，入行初期曾與何浩文（Dominic）拍拖兩年，分手後再戀上日本男友，可惜最後敵不過遠距離戀愛而分手。單身多年的糖妹今日（21日）宣布「人生大事」，表示已經遠赴台灣完成雪卵療程，今次這份「生育保險」是送給自己最有意義的生日禮物。

相關閱讀：TVB可愛隱形小富婆 內地商演毋懼嚴寒低胸短裙搏到盡 投資有道家住貝沙灣

糖妹終於下定決心完成人生大事

糖妹在自家YouTube頻道分享從掙扎到成功在台灣進行雪卵療程的全過程並說‧：「我終於雪卵了啦！今次就來公開全紀錄！包括檢查過程、打針、收費、常見問題等等…讓想要準備雪卵的妳有個預想。這絕對是給自己買一個保險的機會，而女性也應該把生育選擇權握在自己手上。這是我想了三、四年想要完成的事！終於在2026前完成！」在片中，糖妹透露「雪卵」這念頭在心中盤旋了三、四年，但一直因為資料蒐集和內心掙扎而遲遲未行動。最終，在好友黃美棋（Miki）的熱心「搭通天地線」下，終於下定決心完成這件人生大事。整個療程為期僅兩周，糖妹坦言過程中最恐懼的莫過於要親自打針，閨密王敏奕（Venus）更全力支持，親自為糖妹注射排卵針，糖妹完成手術後，忍不住自嘲：「所以我係完全唔明白之前點解我用三、四年去掙扎啦，話要做research啦，唔知喺度拖啲咩。」

糖妹的卵巢功能「就像30歲」

糖妹稱雪卵的黃金期是26至35歲，雖然自己已步入「3字頭」後期，但經過AMH測試以評估卵巢庫存量，糖妹的卵巢功能「就像30歲」。經過約40分鐘的手術後，醫生成功為糖妹取出多達44顆卵子，其中37顆被評為可冷凍的成熟卵子，成績遠超預期。至於整個療程的費用，糖妹表示花費約14至17萬新台幣（約$3.5萬至$4.2萬港元），費用會因應個人使用的針藥劑量等而有所浮動。至於卵子儲存，首年免費，次年起每年的費用約為1.3萬新台幣（$3,200港元）。糖妹認為這筆錢是她送給自己「最好、最有意義的生日禮物」，也是一項非常值得的投資，她感性地說：「我都大個女啦，但我仲係single喎，又未有結婚對象，咁我就諗，係時候幫自己喺生育呢一件事上面呢，買一個保險，亦都買多一個選擇權。生唔生小朋友呢，就真係一個後話啦，因為真係好睇你將來嘅伴侶係咪一個好嘅隊友，但我確保咗一樣嘢就係，我嘅卵子係絕對係比我以後嘅時間都係young嘅，因為我嘅卵子永遠都係停留咗喺佢個time zone。一顆永流傳！」

相關閱讀：36歲糖妹殘樣自拍被狠批童顏不再 傳投資黃金經驗豐富封圈中隱形小富婆

糖妹向有「圈中隱形小富婆」之稱

糖妹一向喜歡投資，並曾試過買足20多份保險，並投資黃金及買入黃金ETF作長線投資。擅於投資的她熟知行情，隨口也可講得出當日金價。糖妹向有「圈中隱形小富婆」之稱，不但一直供養弟弟到英國升讀大學，2019年更由深水埗唐樓搬進月租約2萬多元的南區貝沙灣。