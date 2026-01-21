Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張繼聰謝安琪結婚19周年 冧爆揚言爭取做「全港最肉麻老公」榜首

更新時間：14:45 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-21 HKT

張繼聰和謝安琪（Kay）於2007年結婚，婚後育有一對仔女，二人結婚多年恩愛如昔，昨日(20日)是二人的結婚19周年紀念日，張繼聰在社交網高調放閃，揚言要爭取成為「全港最肉麻老公排行榜」頭幾位。

撇甩仔女撐枱腳慶祝

張繼聰在社交網分享多張與謝安琪的恩愛合照，當中見二人撇甩一對仔女去撐枱腳慶祝，張繼聰更準備了一束紅玫瑰，配有一塊燈牌寫着「Happy anniversary Kay」，二人頭貼頭合照，又情深對望，簡直甜到漏。向來是「愛妻號」的張繼聰更表示：「Happy 19th anniversary，我會繼續努力，爭取成為『全港最肉麻老公排行榜』頭果批，繼續享受每一日， I Love you honey 。」

圈中好友送上祝福

不少網民都表示結婚19年依然恩愛，實在難得，亦有人笑謂：「恭喜，重爭取？真係有人贏到你咩？」謝安琪則回覆：「間唔時有啲嘢扣分嘅，佢諗住拉返條大數。」大批圈中好友包括毛舜筠、連詩雅、黎芷珊、鄧麗欣、龔嘉欣等等都紛紛留言送上祝福。

