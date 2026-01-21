BLACKPINK世巡香港站 官方快閃店登陸啟德 粉絲清晨5時店外排隊買心水產品
更新時間：14:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：14:15 2026-01-21 HKT
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於1月24至26日一連三場於啟德主場館舉行。不過演唱會前夕，官方快閃店登陸啟德，今日（21日）起至26日，每日11點至晚上9時營業，店內售賣不同產品，包括有衛衣、應援燈、T恤、襟章、Cap帽、Tote Bag等，雖然現場擺設了電競椅，但下季才開售。
快閃店與演唱會場外產品有所不同
不過快閃店內的產品款式及顏色，屆時與演唱會場外所售賣的產品會有所不同，作為BLACKPINK迷萬勿錯過。今日（21日）快閃店在早上11時正式開業之前，已吸引數百人排隊。而排頭位的BLINK（BLACKPINK粉絲名稱）Woody於清晨5時已到達店外排隊，務求成功購買心水的產品。她表示最想購買絲巾、海報及鎖匙扣，但開騷期間未必會到場外購買周邊產品，因為一連三日會入場睇騷，所以未必有時間。
最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT