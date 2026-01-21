BLACKPINK世巡香港站 官方快閃店登陸啟德 粉絲清晨5時店外排隊買心水產品

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於1月24至26日一連三場於啟德主場館舉行。不過演唱會前夕，官方快閃店登陸啟德，今日（21日）起至26日，每日11點至晚上9時營業，店內售賣不同產品，包括有衛衣、應援燈、T恤、襟章、Cap帽、Tote Bag等，雖然現場擺設了電競椅，但下季才開售。

快閃店與演唱會場外產品有所不同

不過快閃店內的產品款式及顏色，屆時與演唱會場外所售賣的產品會有所不同，作為BLACKPINK迷萬勿錯過。今日（21日）快閃店在早上11時正式開業之前，已吸引數百人排隊。而排頭位的BLINK（BLACKPINK粉絲名稱）Woody於清晨5時已到達店外排隊，務求成功購買心水的產品。她表示最想購買絲巾、海報及鎖匙扣，但開騷期間未必會到場外購買周邊產品，因為一連三日會入場睇騷，所以未必有時間。