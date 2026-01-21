《愛回家》庹縮保安自製公關災難 出po因「離譜的事」遭鬧爆：尊重下自己

【渣打馬拉松2026/渣馬2026】渣打馬拉松2026已於周日（18日）舉行，大批藝人今年繼續報名參加，周潤發一如往年，現身時廣受香港跑手及市民歡迎。但藝人衛志豪在渣馬翌日在社交網分享感受時，遭大量網民洗版寸爆，盼衛志豪：「尊重下比賽，尊重下自己」。

衛志豪拒再參加渣馬

50歲的衛志豪前日（19日）在IG分享跑渣馬10公里賽，並轉發到threads，留言：「2026至少做一件離譜嘅事！第一件係跑渣馬10公里，一向對跑步冇大興趣嘅我，今年為咗做善事報名參加10公里，喺一次都冇練過嘅情況底下，跑到1:06.29，又籌到款幫到人，呢件事對我嚟講都算係離譜，我相信應該唔會參加第二次馬拉松，除非好有目的。」

相關閱讀：中年好聲音4丨「馬騮精」阮兒兩度參賽皆出局 曾傳戀楊明被雪藏 與衛志豪拍拖3年分手收場

衛志豪公開不少沿途打卡的照片，又邊行邊跑邊自拍，在賽道上更拍片稱平時揸電單車只需30秒的路段，當日卻要跑2公里，而且喘晒氣，最終衛志豪以1小時06分29秒完成。不少網民對衛志豪忽視事前練習，又掛住拍片，不但有機會令自己受傷，甚至會影響其他跑手。

衛志豪被諷當嘉年華會

網民洗版式嘲諷衛志豪：「基本上啲artist跑完渣馬出po，9成9大家都係讚。你真係幾乎唯一一個出渣馬po大家都鬧…你真心反省下自己出咗咩事lol」、「今年好多人抽唔中，原來比左（畀咗）啲位你呢啲人」、「尊重下比賽，尊重下自己，講得出報得名但練都唔練果（嗰）下好嘢，當嘉年華會？心臟停頓唔好辛苦要其他人幫你做心肺復蘇。唔怪得年年咁多人要急救，多得你呢類。」

相關閱讀：渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢