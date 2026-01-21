何超儀拍吊威也戲滿手瘀痕 陳子聰透露身體狀況良好 暫未能做心臟主動脈手術

電影《維多利亞壹號》（國際版）昨晚（20日）在太古城舉行首映禮，主角兼監製何超儀（超儀）、監製陳子聰出席之外，大會還邀請了Iman Taheri、郭子健、陳果、林敏驄、波多野裕介及邵音音等到場支持。

沉冤得雪的感覺

活動上，超儀發表對這套電影再次上映的感受，她指出，由於此電影主題較為偏風，昨晚可以重新上映，讓她感到有一種自己沉冤得雪的感覺。受訪時超儀解釋，因為當時要遷就香港電檢條例，不可讓觀眾看到這套電影的全部，始終當時是一種太新的概念，上映時間不夠多，令香港的票房做不到冠軍，所以她將片賣到全世界，她說：「當年英國發行商買了此片之後，上映時碰上我在西班牙影展上獲得女主角獎，我也感到很驚喜，在英格蘭及蘇格蘭也有上映。」陳子聰也開心表示，還記得在英國一晚到餐廳晚餐時，有位男士開門見到超儀，也表示認得她在戲中的演出，證明這類電影不單香港，全世界也會受歡迎。

非原汁原味不想拍續集

超儀覺得15年前無法在香港上映國際版，當時年輕的她有一種叛逆被人按捺住的感覺，因為自己做出來的作品是想給人看，現在上映國際版可以充分地讓人欣賞到這電影。陳子聰表示，當年在威尼斯影展上映時，自己收到消息，說有觀眾因看這套電影而要上救護車，證明國際版較為「勁」有這反應是好事，當年在香港上映時座位上也放置了嘔吐袋。陳子聰透露，曾有外國公司提出，想他們將劇本拖長來製作劇集。問是否有打算開拍續集？超儀表示，其實有很多人也向他們提出要求，甚至乎荷里活也向他們提議購買之後轉形式去做，不過超儀覺得，這套電影是自己電影公司第一個BB，若然不是原汁原味的話便不想。

醫生不贊成做心臟主動脈手術

此外，問到陳子聰現在的身體狀況如何？他透露現在身體狀況已經好好多，可以出來見大家感到很開心，問到是否本月要到美國接受手術？超儀表示已經做完，不過還有一個問題，心臟主動脈手術暫時不可以做，由於這幾年內他接受了多次手術，醫生也不贊成他現在再做。陳子聰更說：「我也不想做。」他表示，只要自己控制好血壓便沒問題。

因吊威也滿手瘀痕

超儀突然拉開衣袖露出滿手瘀痕，讓大家看看近日她拍攝電影《拾荒法師2》因大量動作而受傷的情況，在旁的陳子聰即說：「這些傷痕與我無關，（是否很心痛？）心痛也沒辦法，我可以做到些什麼，她也對我說，不要理她。」超儀解釋，因為吊威也時做出一個樹熊動作攬着一位特技人吊下來，之後自己就像刮痧一樣，手及大髀內側也有大遍瘀傷，她又透露，拍攝動作戲導致腳部受傷半月板撕裂，但她堅持要趕及在2月6日前完成拍攝後才處理。而Iman Taheri也因為與超儀一起拍攝動作片而滿身傷痕，但他卻笑指，自己的傷痕不可以展示給大家看。超儀表示由於她的角色是拾荒法師，所以要在片場玩垃圾，加上為了不想浪費，拍攝一些櫻花效果時，要將丟在地上的櫻花拾起，連同地上的塵埃一起於拍攝時吹起，因此導致Iman雙眼受到感染而生瘡。