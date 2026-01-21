Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王玉環成保險公司首位女性行政區域總監 繼續工作不會退休 視胡楓為最好學習榜樣

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-21 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-21 HKT

王玉環由「鬼后」轉型加入保險界屢創佳積，被封為「保險女王」的她，更創下保險公司128年紀錄，今晚（20日）舉行榮登首位女性行政區域總監慶祝晚宴。王玉環的一眾圈中好友均到場祝賀，包括有杜德偉夫婦、劉培基、胡楓（修哥）、周美鳳、陳曼娜、黑妹、羅霖、賈思樂、謝寧、文雪兒、鍾慧冰、陳綺明、程瑤、林盛斌等。

馬年再打破自己紀錄

對於在保險公司創下佳積，王玉環坦言最緊要勤力和堅持，無論年紀幾大也要進步同努力，不斷打破自己紀錄。當笑指她成為「保險界女王」，她謙稱業界內有很多叻人，但今次打破保險公司128年紀錄，感到很開心。她說：「今日呢個派對就係獎勵自己，都籌備咗好多個月，擺咗好多心思，啲圈中朋友係自己親自邀請，好開心朋友都好支持我。」王玉環大讚胡楓是最好的學習榜樣，自己就算120歲也不會退休，都會繼續工作下去。她說：「我覺得做嘢係好快樂，如果唔工作會好悶，有工作先至打破紀錄可以有個盛大派對。」現年69歲的王玉環，保養得宜。她笑言工作是自己養顏療法及精神糧食，才能夠保養得好。她笑說：「我唔做Facial架！因為無時間去做，亦唔會敷面，只有工作同做運動。」談到她打破公司紀錄，她笑言希望明年馬年會再打破自己的紀錄。

