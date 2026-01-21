杜德偉與太太李曉冰互錫晒恩愛 年初二到紐約開演唱會囝囝不會同行
發佈時間：11:25 2026-01-21 HKT
杜德偉（Alex）與太太李曉冰一同到場祝賀王玉環，更應記者要求互錫對方，大晒恩愛。杜德偉表示王玉環任演員時已經認識，對方轉型做保險工作，現在榮登首位女性行政區域總監，絕非簡單的事。他說：「呢啲唔係一朝一夕，好似積陰德咁，人緣同工作表現去累積先有呢個成就。」
拍戲講求緣份
談到農曆年，Alex表示年初二會到紐約開演唱會，屆時太太也會同行，不過囝囝無份。他說：「囝囝會到時留喺香港溫習，佢話唔去好啲，反而想溫習，我安心晒！」提到他在電影《風林火山》的造型很有型，他笑言拍戲講求緣份，能夠遇上好的角色，自己亦演得好開心，又坦言很喜歡演戲，覺得好玩。
