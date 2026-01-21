胡楓今年舉行紅館演唱會 計劃開一至兩場：你估我係學友咩！ 獲劉德華黃日華慶祝94歲生日好高興
胡楓（修哥）昨晚（20日）出席王玉環榮登首位女性行政區域總監慶祝晚宴。而1月18日是胡楓（修哥）的94歲生日，不過他出席藝能集團40周年晚宴時，現場一眾好友譚詠麟、劉德華、黃日華等齊齊為他預祝生日。
羅蘭身體狀況不俗
對於一眾好友為他預祝生日，胡楓笑言當晚突然間劉德華同黃日華護送他行出去，原來為他預祝慶生，自己當然好開心又高興，亦感到意外。對於生日願望，修哥笑言大家要身體健康和開心，生活愉快。談到可會計劃開騷，修哥笑言今年在紅館開騷，再破自己的紀錄。問到會否邀請劉德華、譚詠麟等任演唱會嘉賓？他笑說：「唔會啦！麻煩咗人哋咁多次，唔可以再麻煩啦！（畀機會後生歌手參與！）若果係咁，係佢哋畀機會我。」問到計劃開幾多場，他笑說：「一至兩場啦！你估我係學友咩！」談到最近可有聯絡好友羅蘭，修哥表示有聯絡對方，指羅蘭姐自從跌倒整親腳後，步行會覺得痛，所以好少相約對方，不過也會電話聯絡傾計，但對方身體狀況不俗。
